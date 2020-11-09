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09.11.2020 14:51
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы одобрил кандидатуры вице-премьера и министра энергетики

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Александра Новака на посту вице-премьера. На его место во главе Минэнерго депутаты одобрили назначение Николая Шульгинова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму соответствующее предложение по назначению Новака, а в качестве его преемника был выдвинут гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Планируется, что Госдума рассмотрит эти вопросы на заседании 10 ноября.

Фото: Константин Завражин/РГ
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У Новака большой опыт во власти. Он работал в администрации Красноярского края, в том числе в должности первого заместителя губернатора. В 2008 году назначен заместителем министра финансов России, а 21 мая 2012 года - министром энергетики.

Депутатам кандидат сообщил, что собирается решать вопросы Энергетической стратегии до 2035 года совместно с Николаем Шульгиновым. Главной задачей сферы энергетики в России кандидат назвал обеспечение внутреннего рынка качественными источниками энергии. Вторая крупнейшая задача - сохранение лидирующего положения РФ в этой сфере в мире. Для этого нужно занимать и новые ниши в энергетике - это и возобновляемые источники энергии, и водородная энергетика. При этом нельзя забывать и о климатической повестке, то есть о снижении выбросов углерода.

При развитии отрасли, по словам кандидата, нужно уделить внимание трудноизвлекаемым запасам нефти. Еще одним конкурентным козырем РФ Новак назвал развитие СПГ-индустрии.

Он также заявил, что темпы газификации должны стать одним из ключевых показателей эффективности глав регионов РФ.

"У нас есть регионы, требующие существенных вливаний в газовом комплексе. Это Дагестан, Чечня и Ингушетия", - сказал также Новак.

Шульгинов в электроэнергетике работает с 1975 года - на различных должностях в "Ставропольэнерго", РАО "ЕЭС России", "Системном операторе". А последние пять лет руководил "Русгидро".

Кандидат сообщил депутатам, что в должности министра энергетики сохранить преемственность и продолжить работу, начатую при Александре Новаке. Это касается вопросов модернизации сетевого комплекса, тепловой генерации, цифровизации. "На повестке стоит экологическая повестка", - заявил он. Среди других актуальных тем кандидат назвал решение проблемы с тарифообразованием, с перекрестным субсидирования в энергетике, с переходом генерации на розничный рынок.

"Николай Григорьевич - авторитет в энергетической отрасли, мы плотно сотрудничаем, уверен, что вы, как профессиональный энергетик, решите все проблемные вопросы в этой сфере системно и эффективно", - обратился к кандидату глава профильного комитета Павел Завальный.

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