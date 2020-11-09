Новак рассказал, как планирует решать задачи энергостратегии

Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак сообщил депутатам Госдумы, что собирается решать вопросы Энергетической стратегии до 2035 года совместно с Николаем Шульгиновым (он предложен на пост министра энергетики вместо Новака).

Новак участвует в заседании комитета Государственной думы по энергетике, где проходят консультации по его кандидатуре на пост вице-премьера. Напомним, что на указанную должность его предложил назначить премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а на пост нового министра энергетики - главу "Русгидро" Николая Шульгинова (он также присутствует на заседании).

"Недавно была утверждена стратегия развития энергетики на период до 2035 года, там основные тренды, основные направления обозначены, - сообщил кандидат. - Здесь я и Николай Георгиевич Шульгинов в тандеме эти задачи будем реализовывать.

Главной задачей сферы энергетики в России, по словам Новака, является обеспечение внутреннего рынка качественными источниками энергии. Вторая крупнейшая задача - сохранение лидирующего положения РФ в мире.

Для этого нужно занимать и новые ниши в энергетике - это и возобновляемые источники энергии, и водородная энергетика. При этом нельзя забывать и о климатической повестке, то есть о снижении выбросов углерода.

Новак также отметил, что энергетический комплекс является ведущей отраслью экономики - драйвером инвестиций и других отраслей. "В доле ВВП энергетика занимает до 23−25%, доходы в федеральный бюджет - около 40%, - сказал кандидат. - Бывало и выше. Потенциал нужно развивать и использовать для развития экономики страны и развития благосостояния жителей страны".

Он также заявил, что темпы газификации должны стать одним из ключевых показателей эффективности глав регионов РФ.