Кадровые перестановки в правительстве. Главное

- Число вице-премьеров увеличено с девяти до десяти - указ о создании должности подписал президент. Своим новым заместителем Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака.

- Новым главой Минэнерго предложено назначить руководителя "РусГидро" Николая Шульгинова. Председатель правительства внес его кандидатуру в Госдуму.

- Николай Цуканов указом президента освобожден от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.

- Новым полпредом президента на Урале назначен Владимир Якушев, который ушел с поста главы Минстроя.

- На ставший вакантным пост главы Минстроя Михаил Мишустин предложил кандидатуру Ирека Файзуллина, который сейчас работает первым заместителем министра.

- Ушел со своего поста также глава Минтранса Евгений Дитрих. На эту должность в правительстве предложено назначить нынешнего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева.

- В отставку, кроме того, отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. На его место предложено назначить министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

- На пост главы Минвостокразвития предложен кандидат с опытом работы в этой сфере - руководитель Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

- Согласно новому порядку формирования правительства, утверждать (или отклонять) кандидатуры предстоит депутатам. Уже в понедельник стартуют консультации в думских комитетах.