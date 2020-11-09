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09.11.2020 12:47
Рубрика: Власть

Кадровые перестановки в правительстве. Главное

Текст: Татьяна Замахина
В правительстве России сменятся пять министров и прибавится вице-премьер. В понедельник президент Владимир Путин провел самые масштабные перестановки в кабмине с момента его утверждения в январе, поддержав предложения премьера по отставке ряда министров. Сегодня же глава кабмина Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых членов правительства.

- Число вице-премьеров увеличено с девяти до десяти - указ о создании должности подписал президент. Своим новым заместителем Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака.

- Новым главой Минэнерго предложено назначить руководителя "РусГидро" Николая Шульгинова. Председатель правительства внес его кандидатуру в Госдуму.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
"Российская газета" публикует новый закон о правительстве РФ

- Николай Цуканов указом президента освобожден от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.

- Новым полпредом президента на Урале назначен Владимир Якушев, который ушел с поста главы Минстроя.

- На ставший вакантным пост главы Минстроя Михаил Мишустин предложил кандидатуру Ирека Файзуллина, который сейчас работает первым заместителем министра.

- Ушел со своего поста также глава Минтранса Евгений Дитрих. На эту должность в правительстве предложено назначить нынешнего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева.

- В отставку, кроме того, отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. На его место предложено назначить министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

- На пост главы Минвостокразвития предложен кандидат с опытом работы в этой сфере - руководитель Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

- Согласно новому порядку формирования правительства, утверждать (или отклонять) кандидатуры предстоит депутатам. Уже в понедельник стартуют консультации в думских комитетах.

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