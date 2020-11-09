Кота, проехавшего автостопом 4000 километров, вернули хозяевам

В США, в штате Вашингтон, кот по кличке Панда сбежал от хозяев. Неделю семейная пара искала своего любимца по окрестностям и публиковала просьбы о помощи в интернете.

Каково же было их удивление, когда в группе по поиску пропавших животных в Facebook появилось фото Панды, сделанное в строительном супермаркете на Аляске - за 4000 километров от места пропажи! Домой кота отправили самолетом.

Но как же он оказался на Аляске? Хозяева и журналисты считают, что Панда мог забраться в почтовый фургон, который привез его в транзитный центре в Рочестере. А уже там кот перебрался в грузовой контейнер, направлявшийся в магазин на Аляске. Счастливые хозяева Панды рассказали, что после пережитых приключений тот приходил в себя и снова привыкал к ним около 10 дней.