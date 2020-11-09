КПРФ воздержится от голосования по кандидатурам в кабмин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что фракция КПРФ воздержится от голосования по предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным новым кандидатурам в правительство.

Ранее премьер-министр предложил назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место он выдвинул главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также было предложено назначить: министром транспорта - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - руководителя Минвостокразвития Александра Козлова. На место Козлова был предложен глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. А на пост главы Минстроя выдвинут первый замминистра Ирек Файзуллин. Госдуме предстоит принять решение по поводу утверждения этих кандидатур - это предписывает новый закон о кабмине, который недавно опубликовала "РГ".

Обсуждение на пленарном заседании запланировано на 10 ноября, кандидатов предварительно обсудили комитеты (все они одобрили предложения Мишустина) и фракции.

- Мы завтра выслушаем внимательно эти предложения и воздержимся от голосования, - заявил Зюганов.

Позиция КПРФ - следовало бы менять не глав указанных министерств, а членов кабмина, курирующих финансовый блок.

Еще одно соображение - процедура утверждения новых министров, по мнению коммунистов, слишком короткая. Она "должна продолжаться минимум неделю", заявил Зюганов.

- Надо с каждым из кандидатов обстоятельно обсудить, услышать их приоритеты, программы, которые они собираются реализовать, изучить внимательно их возможности, команду, - отметил глава фракции.

Тем не менее, политик назвал шагом в правильном направлении попытки "ремонтировать" правительство.