ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина

При этом Жириновский не стал уточнять персоналии, призвав журналистов дождаться завтрашнего дня (на пленарном заседании 10 ноября планируется обсуждение кандидатов в члены кабинета министров).

При этом лидер либерал-демократов рад самой возможности, которая появилась у Госдумы благодаря обновлению Конституции и принятию нового закона о формировании кабмина.

- За тысячелетнюю историю Россию депутаты получили право утверждать министров. Это, конечно, очень приятно, - заявил Жириновский.

Он, кроме того, предложил разрешить участвовать в обсуждении кандидатур только тем партиям, которые поддержали поправки в Конституцию. "А если были против, то какое они имеют право пользоваться этими полномочиями парламента?" - недоволен политик.

Жириновский также поделился наблюдениями по поводу кандидатов. Среди них есть беспартийные - "это тоже хорошо". "И нет ни одного родившегося в Москве", - отметил парламентарий.

Он также рассказал, что депутаты уже задали все вопросы кандидатам, так что на пленарном заседании "вопросов не будет, планируются только выступления".

Ранее премьер-министр предложил назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место он выдвинул главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также было предложено назначить: министром транспорта - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - руководителя Минвостокразвития Александра Козлова. На место Козлова был предложен глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. А на пост главы Минстроя выдвинут первый замминистра Ирек Файзуллин. Госдуме предстоит принять решение по поводу утверждения этих кандидатур - это предписывает новый закон о кабмине, который недавно опубликовала "РГ".