Во вторник Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства

В правительстве России сменятся пять министров и появится еще один вице-премьер. Президент Владимир Путин в понедельник провел самые масштабные кадровые перестановки с момента утверждения нынешнего состава кабмина в январе 2020 года. Сразу же после этого премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму - как того теперь требует новый закон о правительстве - кандидатуры будущих министров и вице-премьера. Во вторник на пленарном заседании депутаты Госдумы рассмотрят эти предложения.

Согласно новому порядку формирования правительства, теперь от депутатов Госдумы зависит, получат или нет кандидаты в министры свои портфели. Фото: REUTERS

"Президент поддержал наше предложение по отставке ряда министров, - так начал совещание с заместителями Михаил Мишустин. - Речь идет о главе минтранса Евгении Дитрихе, главе минстроя Владимире Якушеве, руководителе минприроды Дмитрии Кобылкине". Глава кабмина поблагодарил их за совместную работу и пожелал им успехов на новом поприще. Между тем новая должность Якушева стала известна сразу же - указом главы государства он был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. Другим указом от этой должности освобожден Николай Цуканов. Недолго сохранялась интрига и для Кобылкина. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего главы минприроды на пост исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии.

Обновление кабмина: слово за Госдумой

Отдельный указ президента был посвящен созданию нового поста вице-премьера - десятого в кабмине. Сразу же стал известен кандидат в зампреды правительства - это Александр Новак, который покидает пост главы минэнерго. "Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете. Многие из вас с ним давно и плотно работают", - отозвался о кандидате Мишустин.

Глава правительства объявил и другие кандидатуры. На должность министра энергетики вместо Новака предложен генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов. На место руководителя минтранса - гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Владимир Якушев, как стало известно, может передать пост главы минстроя своему первому заместителю Иреку Файзуллину. На место главы минприроды выдвинут нынешний руководитель минвостокразвития Александр Козлов. И, наконец, на это освободившееся место предложен гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Михаил Мишустин пояснил, что внес кандидатуру в Госдуму в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент. Согласно документу, который опубликовала "РГ", устанавливается новый порядок формирования правительства. Теперь Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров (за исключением силовиков и главы МИДа). Так что депутатам предстоит впервые исполнить свою новую конституционную функцию - обсудить кандидатуры в члены кабмина и принять по ним решения. "Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях, - отозвался о кандидатах Михаил Мишустин. - Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры".

Михаил Мишустин - о кандидатах в министры: Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях

Госдума взяла кандидатуры в работу сразу же. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин после поступления предложений провел совещание с руководителями фракций и главами профильных комитетов. На этой встрече был определен порядок рассмотрения кандидатур. Первыми министры должны были прийти в комитеты, затем их ждали во фракциях, а главная дискуссия была запланирована на сегодняшнее пленарное заседание. "У каждого депутата есть возможность задать вопросы кандидатам на заседаниях фракций и профильных комитетов", - сообщил Володин. Он подчеркнул, что для Госдумы это очень ответственный вопрос.

Энергетика: Новые задачи и возможности

Комитет Госдумы по энергетике рассмотрел претендентов на посты вице-премьера и министра энергетики. Депутаты отметили, что у Александра Новака большой опыт во власти. Он работал в администрации Красноярского края, в том числе в должности первого заместителя губернатора. В 2008 году назначен заместителем министра финансов России, а 21 мая 2012 года - министром энергетики. Народным избранникам кандидат сообщил, что собирается решать вопросы Энергетической стратегии до 2035 года совместно с Николаем Шульгиновым. Главной задачей сферы энергетики в России он назвал обеспечение внутреннего рынка качественными источниками энергии. Вторая крупнейшая задача - сохранение лидирующего положения России в этой сфере в мире.

Николай Шульгинов в электроэнергетике работает с 1975 года - на различных должностях в "Ставропольэнерго", РАО "ЕЭС России", "Системном операторе". А последние пять лет руководил "РусГидро". Кандидат сообщил депутатам, что в должности министра энергетики сохранить преемственность и продолжить работу, начатую при Александре Новаке.

Минтранс: В приоритете - безопасность на дорогах

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал поддержать на ближайшем пленарном заседании палаты кандидатуру Виталия Савельева на должность главы минтранса. Депутаты отметили, что у кандидата есть опыт руководящей работы в самых разных сферах - в том числе в энергетической, финансовой, сфере связи. Последние его должности перед работой в "Аэрофлоте" - замминистра экономического развития и торговли, первый вице-президент АФК "Система".

Савельев рассказал комитету о своих приоритетах. Максимум усилий минтранса должно быть сфокусировано на реализации целей транспортной стратегии. "Количество дорог в стране (особенно федеральных дорог) до 2035 года должно быть увеличено примерно вдвое", - подчеркнул он.

Одна из ключевых задач на посту - увеличение безопасности дорожного движения. По словам кандидата, если "безопасность на дорогах поднимем на несколько процентов, то это поднимет вклад в ВВП на 0,2-0,25%". Кандидат также намерен обратить внимание на проблему с камерами на дорогах. Он согласился с депутатами в том, что нужно сделать так, чтобы они не дублировали одно и то же нарушение водителя на коротком отрезке дороги. Кроме того, по мнению Савельева, важно не давать спуску нарушителям-рецидивистам, которые не платят штрафы.

Минприроды: Баланс между ресурсами и экологией

Сразу два профильных комитета одобрили кандидатуру Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии РФ. Депутаты отметили, что у кандидата есть хороший опыт для утверждения на новом посту. Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев заявил, что депутаты уже наладили работу с Козловым и хорошо знают кандидата. "Он видит проблемы в полном объеме", - сказал он. А глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предупредил о предстоящих сложностях на тему реформы обращения с отходами. Кандидат сообщил, что тематика "мусорной реформы" ему хорошо знакома - в частности, благодаря работе мэром и губернатором. "Не понаслышке знаю об острых экотемах: ликвидация мусора, загрязнения и чрезвычайные происшествия", - заверил он. В связи с этим ключевой задачей на посту кандидат видит соблюдение баланса между добычей природных ресурсов и влиянием этого процесса на экологию. "Это как весы: на одной чаше - необходимые человеку ресурсы, а на другой - окружающий мир, который нужно сберечь для наших детей и внуков", - подчеркнул Козлов.

Дальний Восток: Социальная привлекательность и комфорт

Еще одни комитет - по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока - одобрил на место в том же министерстве кандидатуру Алексея Чекункова, у которого есть опыт работы в этой сфере - он возглавлял Фонд развития Дальнего Востока. Кроме того, он признан одним из ведущих экспертов России в инвестиционной сфере, руководил рядом крупных инвесткомпаний. Члены комитета в ходе заседания отметили, что кандидат много сделал для развития экономики Дальнего Востока в прежней должности. Собеседник депутатов рассказал, какие шаги необходимы для повышения социальной привлекательности региона. По его словам, важно увеличить темпы строительства и сделать более комфортной городскую среду.

У каждого депутата Госдумы есть возможность задать вопросы кандидатам на заседаниях фракций и профильных комитетов

Удачным примером реализации социальных госпрограмм кандидат назвал льготную ипотеку на Дальнем Востоке, которой уже воспользовались 50 тысяч семей. Чекунков намерен добиться повышения темпов ввода жилья в регионе в 1,6 раза.

Новое в строительстве: Пересмотр СНИПов и ГОСТов

Профильные комитеты Госдумы одобрили и кандидатуру на пост главы минстроя - депутаты рекомендовали нижней палате парламента утвердить Ирека Файзуллина в этой должности. Ранее он занимал пост замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, а также являлся главным архитектором республики, а затем был руководителем указанного министерства. А в начале 2020 года Файзуллин был назначен первым заместителем федерального министерства. Депутаты поинтересовались, что нового кандидат планирует привнести в работу ведомства в случае утверждения. По словам Файзуллина, продолжится пересмотр СНИПов и ГОСТов, разработка строительных нормативов. "Планируется также сокращать подготовительный период в строительстве, не снижая уровень безопасности в отрасли", - заявил он.

Участники встречи рекомендовали кандидату в министры обратить внимание на проблемы с обновлением жилищного фонда в регионах и добиваться увеличения финансирования программы мер по поддержке участников долевого строительства.

Штрих к портрету

Из Райчихинска в федеральные министры

Александра Козлова впервые узнал, когда он был заместителем министра ЖКХ в Амурской области. Тогда синонимом новогоднего праздника было то, что котельная в поселке Магдагачи не работала в новогоднюю ночь. Кочегары вахту нести были не в состоянии. Это длилось годами, к этому уже стали привыкать. Впервые жители того отдаленного райцентра встретили Новый год с теплыми батареями, когда Козлов провел там праздничную вахту. Это стало событием областного масштаба.

Он вышел в эту жизнь из горняцкого городка Райчихинск, из простецкой семьи, сам карабкался и пробивался в этой жизни. Есть в нем три развитых качества - это удивительная работоспособность, умение держать слово и обучаемость.В 2011 году тридцатилетний Александр Козлов становится самым молодым министром амурского правительства, он возглавляет министерство ЖКХ. Спустя три года выигрывает выборы мэра Благовещенска. Уставшие от череды назначенцев люди проголосовали за парня из нашего города.

Мэр Козлов минуты не сидел на месте. Вникал во все, знал все, болел за всех. Именно при нем сдвинулась с мертвой точки долгожданная реконструкция набережной Амура.

Когда в марте 2014 года погрязшего во взятках губернатора Сахалина Александра Хорошавина силовики уводят в наручниках, то было решено амурского губернатора Олега Кожемяко отправить на Сахалин.

- Я понимал, зачем меня срочно вызывали в Москву, и все семь часов полета думал, кого мне оставить за себя. Кроме Саши Козлова других фамилий в голову не приходило. По всем качествам подходил только он, - говорил мне Кожемяко.

Александр Козлов в марте 2015 года становится врио губернатора Приамурья, а в сентябре этого же года побеждает на губернаторских выборах. Он - самый молодой губернатор региона за всю историю региональных выборов. Это исторический факт.

Губернатор Козлов большую часть времени проводил в командировках по области. Он единственный при ком регулярно работало выездное правительство. Полный автобус министров во главе с ним ежемесячно колесил по районам Амурской области. В каждом райцентре министры держали ответ перед сходами граждан, в формате глаза в глаза.

При Козлове был минимум отписок, переписок и эпистолярных обещаний.

В мае 2018 года Александр Козлов Указом президента назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Один очень говорящий штрих к портрету министра. В Приамурье живет Юрий Сергеев, с которым много лет назад случилась страшная трагедия. Молодой и спортивный мужчина попал под поезд, вагонными колесами Юру четвертовало. Целой у него осталась только правая рука, вторую руку и обе ноги обрезало стальными колесами. Юра несколько лет мучился в холодной хате вдвоем со старенькой мамой в одном из отдаленных сел. Когда о его трагедии узнал Сан Саныч, он сделал все, чтобы Юра стал жить в Благовещенске. Сегодня Сергеев работает в городе, заочно учится на историка в Благовещенском педуниверситете, предприятие снимает для него благоустроенную квартиру.

Уже будучи федеральным министром, Александр Александрович помог купить ему современную электрическую коляску. Знаю, что у Юры есть мобильный министра и в трудную минуту он может позвонить. И ему ответят.

Это не входит в должностной регламент министра. Но Козлов так воспитан, людей в беде не бросать.

Новость, что Александр Александрович возглавит минприроды - хорошая. Зная его не один год, понимаю, что от нашего леса меньше будет лететь щепок. И за деревьями будет больше видно леса.

Александр Ярошенко, Благовещенск