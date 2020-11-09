Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19

Недостаток в организме витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Такие выводы сделала группа британских врачей, исследовавшая статистику заражений и смертности от коронавируса, и выявившая связь между тяжестью заболевания и регионом.

Оказалось, что в регионах с сезонным дефицитом витамина D чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Express. "Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания", - отметил доктор Гаррет Дэвис. При этом он уточнил, что для полноценного исследования необходим полный годичный цикл изучения, а эпидемия началась менее года назад.

Медики заявляют о важности витамина D для иммунитета и утверждают, что он может защитить организм от проникновения коронавируса. Дэвис подчеркнул, что достаточный уровень витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.

Ранее индийские ученые пришли к выводу, что витамин B12 способен блокировать размножение коронавируса. Исследователи провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы из медикаментов и натуральных продуктов могут подавлять размножение вируса. Оказалось, что это может делать особая форма витамина B12 - метилкобаламин. Ученые предложили использовать витамин В12 в качестве профилактического средства для медицинского персонала, пожилых людей или людям с сопутствующими заболеваниями.