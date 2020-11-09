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09.11.2020 01:57
Рубрика: Спорт

Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР

Текст: Максим Домчев
Победитель крупного турнира в Париже россиянин Даниил Медведев опередил в новом рейтинге АТР швейцарца Роджера Федерера и поднялся на четвертое место.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В воскресенье Ассоциация теннисистов-профессионалов обнародовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира. Первые три позиции остались без изменения. Лидирует с внушительным отрывом серб Новак Джокович, на второй позиции испанец Рафаэль Надаль, которого пытается настичь Доминик Тим из Австрии.

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На четвертую строчку поднялся россиянин Даниил Медведев, который на минувшей неделе стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже с призовым фондом более 3,5 млн евро. В решающем матче в воскресенье россиянин в трех сетах переиграл Александра Зверева из Германии.

Медведев опередил швейцарца Рождера Федерера, который пока не выступает после травмы. Сохранил свою восьмую позицию и еще один представитель России Андрей Рублев. А вот Карен Хачанов постепенно опустился уже на 20-ю строчку.

Медведев и Рублев будут представлять нашу страну на итоговом турнире АТР, который пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне.

Рейтинг АТР на 9 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 830 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 6 970;

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 525;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 919…

20 (19). Карен Хачанов (Россия) - 2 245.

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