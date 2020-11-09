Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР

Победитель крупного турнира в Париже россиянин Даниил Медведев опередил в новом рейтинге АТР швейцарца Роджера Федерера и поднялся на четвертое место.

В воскресенье Ассоциация теннисистов-профессионалов обнародовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира. Первые три позиции остались без изменения. Лидирует с внушительным отрывом серб Новак Джокович, на второй позиции испанец Рафаэль Надаль, которого пытается настичь Доминик Тим из Австрии.

На четвертую строчку поднялся россиянин Даниил Медведев, который на минувшей неделе стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже с призовым фондом более 3,5 млн евро. В решающем матче в воскресенье россиянин в трех сетах переиграл Александра Зверева из Германии.

Медведев опередил швейцарца Рождера Федерера, который пока не выступает после травмы. Сохранил свою восьмую позицию и еще один представитель России Андрей Рублев. А вот Карен Хачанов постепенно опустился уже на 20-ю строчку.

Медведев и Рублев будут представлять нашу страну на итоговом турнире АТР, который пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне.

Рейтинг АТР на 9 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 830 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 6 970;

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 525;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 3 919…

20 (19). Карен Хачанов (Россия) - 2 245.