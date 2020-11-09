На российском автомобильном рынке дефицит: грядет повышение цен

Сегодня на российском автомобильном рынке наблюдается дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций. Спрос возник на фоне роста курса валют, который приводит к повышению цен на автомобили.

Весной из-за ограничительных мер автопроизводители и поставщики вынуждены были сократить выпуск продукции. Но потом компании возвращались к прежним мощностям осторожно. В России спрос на машины восстановился быстрее, чем в США и Европе.

В данный момент ажиотажный спрос привёл к дефициту. К октябрю на складах у дилеров по стране насчитывалось всего 27 тысяч автомобилей. Ситуация схожа с 2014 годом.

Если машины, полученные до первой волны коронавируса, реализовывали по ценам 2019 года или по ценам начала 2020 года, то в нынешнюю стоимость уже заложены ослабление рубля, повышенный спрос и дефицит на складах. За десять месяцев прайс-листы на новые автомобили прибавили 8%, сообщает агентство РИА Новости.

Несмотря на то, что около 90% моделей производится на заводах России, предприятия всё равно зависят от импортных компонентов. По данным JATO Dynamics, в августе-октябре подорожали 38 легковых марок из 48.

Некоторые компании скорректировали цены трижды за три месяца. FAW (+14%) и Changan (8%). 4-5% - Audi, BMW и Mercedes-Benz. Столько же у Renault. Skoda - от 2% до 7% в зависимости от модели. Подорожание коснулось Lada и УАЗ - 6-11% соответственно. У Hyundai - 4%, Kia - 5%.

Представители крупных автосалонов предупреждают об очередном повышении цен. Прибавка составит 2-3%. Экономисты и вовсе говорят о 5-10 процентах. При это повышение может растянуться на год и серьёзно повлиять на покупателей моделей бюджетного сегмента.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-октябре 2020 года российские дилеры реализовали 1 189 000 новых автомобилей, что на 12,1% меньше показателя 2019 года. В 2021 году рынок будет зависеть от коронавируса, ситуации на валютном рынке и других факторов.