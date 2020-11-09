Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.11.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

На российском автомобильном рынке дефицит: грядет повышение цен

Текст: Валерий Карташов
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сегодня на российском автомобильном рынке наблюдается дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций. Спрос возник на фоне роста курса валют, который приводит к повышению цен на автомобили.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Топ кроссоверов в октябре: взлет Lada 4x4 и крах Volkswagen Tiguan

Весной из-за ограничительных мер автопроизводители и поставщики вынуждены были сократить выпуск продукции. Но потом компании возвращались к прежним мощностям осторожно. В России спрос на машины восстановился быстрее, чем в США и Европе.

В данный момент ажиотажный спрос привёл к дефициту. К октябрю на складах у дилеров по стране насчитывалось всего 27 тысяч автомобилей. Ситуация схожа с 2014 годом.

Если машины, полученные до первой волны коронавируса, реализовывали по ценам 2019 года или по ценам начала 2020 года, то в нынешнюю стоимость уже заложены ослабление рубля, повышенный спрос и дефицит на складах. За десять месяцев прайс-листы на новые автомобили прибавили 8%, сообщает агентство РИА Новости.

Несмотря на то, что около 90% моделей производится на заводах России, предприятия всё равно зависят от импортных компонентов. По данным JATO Dynamics, в августе-октябре подорожали 38 легковых марок из 48.

Фото: iStock
Зачем нужна "секретная" кнопка рядом с коробкой передач

Некоторые компании скорректировали цены трижды за три месяца. FAW (+14%) и Changan (8%). 4-5% - Audi, BMW и Mercedes-Benz. Столько же у Renault. Skoda - от 2% до 7% в зависимости от модели. Подорожание коснулось Lada и УАЗ - 6-11% соответственно. У Hyundai - 4%, Kia - 5%.

Представители крупных автосалонов предупреждают об очередном повышении цен. Прибавка составит 2-3%. Экономисты и вовсе говорят о 5-10 процентах. При это повышение может растянуться на год и серьёзно повлиять на покупателей моделей бюджетного сегмента.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-октябре 2020 года российские дилеры реализовали 1 189 000 новых автомобилей, что на 12,1% меньше показателя 2019 года. В 2021 году рынок будет зависеть от коронавируса, ситуации на валютном рынке и других факторов.