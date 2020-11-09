Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник

Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" появится на прилавках книжных магазинов уже завтра, 10 ноября. Эту сказку писательница придумала для своих детей более десяти лет назад, а прошедшей весной опубликовала ее в Сети, чтобы подбодрить родителей и детей на карантине.

"Завтра, 10 ноября, во всем мире стартуют продажи новой книги Дж. К. Роулинг "Икабог". В книгу вошли иллюстрации 34 победителей конкурса. Участие принимали дети от 7 до 12 лет", - говорится в информации издательской группы "Азбука - Аттикус".

Кстати, одной из победительниц конкурса стала десятилетняя Эвита Мучкинова из Элисты - ее рисунки тоже украсят новое издание. Книга выйдет на русском, английском, упрощенном китайском, французском, итальянском, немецком, испанском и португальском языках, и будет доступна для читателей как в бумажном, так и в электронном форматах.

В сказке рассказывается о королевстве Корникопия, которое было некогда самым богатым и счастливым в мире. Все бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью.