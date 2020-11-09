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09.11.2020 05:58
Рубрика: Общество

Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ошибочные тесты на коронавирус - это чаще всего следствие неправильных действий и работников, и самих пациентов. Об этом рассказали представители российских лабораторий, которые проводят такие исследования.

Фото: Gettyimages
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"Минздрав предписывает брать биоматериал из ротоглотки и носоглотки. Если медсестра делает забор только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат", - цитирует РБК гендиректора одной из лабораторий Дарью Горякину.

Влияние на результат также окажет стерильность как зондов, которыми берется мазок, так и пробирок, куда помещается проба. По словам экспертов, риск ложноотрицательных заключений выше, когда используются наборы для самовзятия биоматериала. К процедуре должен быть готов и пациент. За час до взятия мазка уже не следует есть, пить, чистить зубы, полоскать рот или использовать жевательную резинку. Кроме того, нельзя промывать нос или закапывать лекарства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 80% всех заболевших коронавирусом не соблюдали требования про профилактике: забывали носить маски в общественных местах, чаще мыть руки. А также назвала места, в которых вероятность заразиться COVID-19 - максимально высока. Чаще всего это транспорт, в котором у людей нет возможности находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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