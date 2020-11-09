Профильный комитет одобрил кандидатуру Савельева на пост главы Минтранса

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал поддержать на ближайшем пленарном заседании палаты кандидатуру Виталия Савельева на должность главы Минтранса.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин представил Госдуме для утверждения кандидатуру гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева на указанную должность, а прежде возглавлявший Минтранс Евгений Дитрих освобожден от данного поста указом президента. Решение по кандидатуре будет приниматься на заседании Госдумы 10 ноября.

Депутаты отметили, что у кандидата есть опыт руководящей работы в самых разных сферах - в том числе в энергетической, финансовой, сфере связи. Последние его должности перед работой в "Аэрофлоте" - замминистра экономического развития и торговли, первый вице-президент АФК "Система".

"Комитет по транспорту - считайте, что это ваш второй дом", - обещал кандидату глава Минтранса Евгений Москвичев. Он выразил надежду, что депутаты будут вместе с министерством "принимать то законодательство, которое будет развивать транспорт России". "Я с гордостью буду представлять вас у трибуны на пленарном заседании, потому что России нужен профессионал нужен в области транспорта", - заявил глава комитета.

Савельев рассказал комитету о своих приоритетах. По его словам, максимум усилий Минтранса должно быть сфокусировано на реализации целей транспортной стратегии. "Количество дорог в стране (особенно федеральных дорог) до 2035 года должно быть увеличено примерно вдвое", - подчеркнул он. Средства намечены, по его словам, огромные: в бюджет транспортной стратегии заложено около 1,9 трлн руб., из которых 500 млрд руб. - бюджетные деньги.

Среди важных задач транспортной отрасли также строительство мировых транспортных коридоров, расширение пропускной способности БАМа и развитие Северного морского пути.

Одна из ключевых задач на посту - увеличение безопасности дорожного движения. По словам кандидата, если "безопасность на дорогах поднимем на несколько процентов , то это увеличит вклад в ВВП на 0,2-0,25%".

Кандидат, среди прочего, намерен обратить внимание на проблему с камерами на дорогах. Он согласился с депутатами в том, что нужно сделать так, чтобы они не дублировали одно и то же нарушение водителя на коротком отрезке дороги.

Кроме того, по мнению Савельева, важно не давать спуску нарушителям-рецидивистам, которые не платят штрафы.

"Если у тебя столько-то штрафов и ты не платишь, надо просто жестко останавливать, а не бегать за ними, - отметил он. - Не важно, кто за ними стоит, какие родители. Тогда и светофоров будет меньше, и меньше камер. Зачем нам столько камер, если ему все равно по барабану, он прет - и все!"

Пригодится кандидату в случае утверждения и опыт руководства в сфере авиации. Одна из задач - более доступные цены. "Сейчас мировой тренд показывает, что вся авиация именно развивается в части низкобюджетных перевозчиков", - сказал Савельев. Количество лоукостеров в России, по его словам, должно вырасти (сейчас есть только компания "Победа"). В качестве регионов, в которых могли бы работать лоукостеры, он привел среднюю полосу России и Дальний Восток.