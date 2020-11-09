МВД совместно с правительством Москвы проанализируют статистику по так называемым вторичным авариям. То есть когда в уже врезавшиеся автомобили, стоящие на проезжей части, снова врезаются машины. Эксперты настаивают на необходимости изменить правила оформления мелких аварий. Но для этого должны быть веские основания и конкретные предложения, утверждают в Госавтоинспекции. А поэтому Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, поручила в недельный срок предоставить статистику по таким авариям.

Мелкие аварии не страшны только на маленьких улицах. На магистралях есть риск, что такое ДТП, если машины не убрать с трассы, станет причиной аварии с погибшими. Фото: РИА Новости

Напомним, что эти предложения звучат давно. Их инициатором стал экспертный центр "Пробок.нет". По мнению руководителя центра Александра Шумского, нынешние требования правил останавливаться для оформления ДТП прямо на дороге, особенно на дорогах с высокими скоростями, стали причиной множества вторичных аварий. Таким образом, мелкое ДТП превращается в аварию с пострадавшими, а то и погибшими. И жертвами их становятся те, кто строго соблюдает правила.

Как пояснили "Коммерсанту" в аппарате Марата Хуснуллина, МВД должно определить долю погибших в подобных инцидентах в Москве. Если она превышает 10 процентов от общего числа жертв столичных ДТП, то правила порядка оформления аварий будут скорректированы.

Напомним, что на недавно прошедшем обсуждении этого вопроса на заседании рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта председатель группы Петр Шкуматов озвучил, что в Москве за 9 месяцев этого года на МКАД по причине наезда на препятствие - а это, как правило, именно такие аварии - погибло 37 человек. Для сравнения, во всех вместе взятых авариях в столице с начала года погибло 250 человек. То есть 15 процентов в ДТП дали наезды на стоящие машины на МКАД. Еще для сравнения: во всех остальных ДТП на МКАД погибло 14 человек.

В условиях плотного трафика наезд на стоящий на трассе автомобиль "статистически неизбежен" независимо от причин остановки, считает заместитель главы Центра организации дорожного движения Москвы Александр Евсин. По данным департамента транспорта столицы в 2020 году произошло 235 ДТП из-за наезда на стоящую машину. В них погибло 36 человек. Около 40 процентов таких наездов - как раз вторичные аварии. Они происходят на дорогах, где более 4 полос.

Как на том же заседании рабочей группы сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Александр Быков, всего с начала года произошло 384 вторичных ДТП. При этом только одна из 100 аварий - это наезды на препятствия.

Впрочем, как сообщил источник в Госавтоинспекции, ведомство готово проработать этот вопрос. Но для этого должны быть научные обоснования для таких изменений. Кроме того, необходимы четкие формулировки. А их пока никто не предлагает.

В Москве за 9 месяцев этого года на МКАД по причине наезда на препятствие - а это, как правило, именно вторичные аварии, - погибло 37 человек

И еще один важный момент - также должны быть представлены все последствия таких изменений. Например, если запретить из-за легкой аварии останавливаться тут же на дороге, то где тогда останавливаться для оформления ДТП? Как водители будут договариваться между собой о месте остановки? Как быть с привязкой к месту совершения аварии? Возможно, что при таком подходе многие будут просто скрываться с места происшествия.

И наиболее болезненный вопрос, как к этому отнесутся страховые компании? Ведь именно они выплачивают ущерб по мелким авариям. Даже для оформления электронного извещения о ДТП с помощью "Помощника ОСАГО" необходимо сделать несколько фотографий попавших в ДТП автомобилей с привязкой к месту совершения аварии. И делаются они после заполнения основных данных. То есть минут десять постоять надо. А без этого высока вероятность того, что страховщики в выплате откажут.

Кстати

По данным Госавтоинспекции, количество аварий с пострадавшими в России снизилось за 9 месяцев этого года. Но не во всех регионах. Всего в России за этот период было зарегистрировано 105,9 тысячи ДТП, что на 9,4 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Число погибших сократилось по сравнению с прошлым годом на 2,7 процента, а число раненых - на 10,9 процента.

По данным РИА Новости, которое пересчитало количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч жителей того или иного региона, лидером по наименьшему числу пострадавших - то есть погибших и раненых в ДТП - стали Чеченская Республика и Чукотский автономный округ. Там по итогам девяти месяцев на 100 тысяч человек населения приходится соответственно 18 и 36 пострадавших в ДТП.

За ними следуют Москва, Республика Дагестан, Томская область, Ростовская область и Республика Ингушетия, где число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей изменяется в диапазоне от 50 до 60.

Однако Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Республики Ингушетия и Дагестан, а также Ростовская область отличаются высокой тяжестью последствий ДТП. Из 1000 пострадавших в ДТП в этих регионах погибает 120 человек.

Самая низкая доля погибших в числе пострадавших в ДТП в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.

Снизилось количество ДТП в 73 регионах и в одном не изменилось. Лидерами по снижению стали Ростовская и Магаданская области, Республика Марий Эл, а также Брянская область. В них количество ДТП снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 20 процентов.

Выросло количество ДТП с пострадавшими в 12 регионах. Лидерами из них, с ростом таких аварий более чем на 10 процентов, стали Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Республика Ингушетия и Чукотский автономный округ.

Напомним, что ранее были озвучены данные по количеству выявленных нарушений. Всего за 9 месяцев этого года было выписано 121,3 миллиона постановлений, что на 16,4 процента больше по сравнению с прошлым годом. Нарушители должны выплатить государству 83,1 миллиарда рублей, что на 1,2 процента больше, чем в прошлом году.

Львиная доля штрафов - 95,9 миллиона приходится на превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Но, как говорят в Госавтоинспекции, это связано с увеличением количества камер на дорогах. Количество нарушений, выявляемых одной камерой, сокращается. Следующее по частоте нарушений - несоблюдение требований разметки и знаков. На него пришлось 8,4 миллиона постановлений.