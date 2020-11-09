Губернатор Подмосковья подписал постановление о новых ограничениях

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении на территории области новых коронавирусных ограничений. Согласно документу, режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания, продлевается до 29 ноября. До этого срока пенсионерам и инвалидам рекомендуется оставаться дома.

С 11 ноября этим категориям жителей отключают социальные карты. С 16 ноября будут заблокированы транспортные карты студентов колледжей и вузов, которые с этого дня переводятся на дистанционное обучение. Зато право бесплатного проезда в общественном транспорте вновь получат волонтеры, задействованные в обеспечении продуктами и лекарствами находящихся на самоизоляции жителей.

Центры занятости населения и управления социальной защиты будут осуществлять прием граждан только по предварительной записи.