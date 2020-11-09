Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 51 слова "15 ноября" заменить словами "29 ноября";

2) в пункте 52 слова "в период" заменить словами "в периоды", дополнить словами ", с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно)";

3) дополнить пунктами 53-57 следующего содержания:

"53. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством социального развития Московской области, Министерством здравоохранения Московской области обеспечить приостановление:

1) оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской области гражданам, указанным в пункте 51 настоящего постановления, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 11 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно);

2) возможности использования социальных карт жителя Московской области гражданами, указанными в пункте 51 настоящего постановления, для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской железной дороги (МЦК) с 11 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно);

3) продажи билетов по льготному тарифу для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях) с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно);

4) возможности использования единой транспортной карты учащегося

Московской области для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях) с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно).

Приостановление и возобновление возможности использования социальных карт жителя Московской области лицами, имеющими заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, осуществляется на основании сведений о таких гражданах, представляемых Министерством здравоохранения Московской области.

В случае если граждане относятся к лицам, к которым не применяется пункт 51 настоящего постановления, в связи с тем, что они являются руководителями или сотрудниками предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, или работниками здравоохранения, возобновление возможности использования социальных карт жителя Московской области может быть осуществлено на основании письменного обращения работодателя, содержащего подтверждение необходимости нахождения указанных лиц на рабочем месте, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номеров социальных карт, представленного в центральный исполнительной орган государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в соответствующей сфере.

54. Главному управлению социальных коммуникаций Московской области совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с 11 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года (включительно) обеспечить проезд волонтеров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории Московской области по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области, путем приобретения за счет средств бюджета Московской области единых транспортных карт с внесенными на лицевые счета единых транспортных карт денежными средствами для оплаты проезда.

Порядок предоставления и условия использования единых транспортных карт волонтерами для оплаты проезда согласно утвержденным Правительством Московской области Регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границах Московской области, определяется Правительством Московской области.

55. Министерству образования Московской области, Министерству культуры Московской области, Министерству здравоохранения Московской области приостановить с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное и высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации.

56. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области приостановить с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно) посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное и высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации.

57. Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных организаций приостановить с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно) посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное и высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации.";

4) пункт 26 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) обеспечить возможность использования автотранспортных средств, состоящих на балансе учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, и обслуживающего их персонала государственными медицинскими организациями Московской области, оказывающими гражданам скорую медицинскую помощь и другие виды медицинской помощи выездными бригадами.".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу 11 ноября 2020 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







