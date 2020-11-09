Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты

Дополнительные меры ограничений будут введены с 11 ноября в Подмосковье для жителей старше 65 лет и граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Ситуация тяжелая, количество вызовов скорой помощи у нас по-прежнему в 2-2,5 раза выше нормы. И мы видим, как тяжело переносят болезнь люди из групп риска - старше 65 лет и имеющие заболевания. В эту среду примем решения о дополнительных ограничениях", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, одним из этих ограничений станет блокировка социальных карт жителям из групп риска. До сих пор область не отключала карты, чтобы пенсионеры и инвалиды могли передвигаться на общественном транспорте.

Напомним, до 15 ноября в области действует режим обязательной самоизоляции для жителей старшего возраста. При этом им не запрещается гулять в парках и выходить в магазины.