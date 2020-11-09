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09.11.2020 21:07
Рубрика: Спорт

Источник: "Локомотив" может продать Смолова зимой

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Московский "Локомотив" в зимнее трансферное окно может продать нападающего Федора Смолова.

Фото: РИА Новости
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Причиной для такого шага может стать недовольство руководства клуба игрой российского форварда. В нынешнем сезоне Смолов провел 12 матчей и забил всего три мяча, при этом по его действиям на поле есть вопросы.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник в клубе, "с большой долей вероятности, Смолов будет выставлен на трансфер". В крайнем случае игроку будет предложено расторгнуть контракт.

Смолов по ходу прошлого чемпионата был отдан в аренду в испанскую "Сельту", но после истечения соглашения вернулся в "Локомотив". Руководство испанского клуба приняло решение не выкупать российского форварда.

В нынешнем сезоне игра нападающих "Локомотива" откровенно не впечатляет. Неплохо проявляет себя пришедший по ходу сезона Зе Луиш, а Смолов и особенно португалец Эдер не показывают той игры, которую от них ожидают.

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