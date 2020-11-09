Под Воронежем задержан солдат, расстрелявший сослуживцев

В Воронежской области завершена операция по поиску солдата, застрелившего трех человек, ранившего четвертого и сбежавшего с оружием из части. 20-летний военнослужащий задержан полицией в 40 километрах от места преступления, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Напомним, ранним утром в понедельник на военном аэродроме Балтимор несший службу в наряде солдат напал на проверяющего офицера и завладел его пистолетом, затем застрелил майора и двух солдат, ранил третьего и сбежал.

В городе был объявлен план "Перехват", на поиски вооруженного преступника направили Росгвардию, военных и полицию - всего в операции участвовало несколько сотен человек, специальная техника и беспилотники.

- В 15.03 военнослужащий был задержан оперативниками угрозыска в Землянске, сопротивления он не оказал, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Землянск находится в 40 километрах от аэродрома Балтимор.

В совершении преступления подозревается 20-летний житель Воронежа Антон Макаров. По словам товарищей, он отличается вспыльчивым характером - до службы в армии Макарова отчислили за драку из института МВД. С задержанным работают следователи.