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09.11.2020 16:17
Рубрика: Экономика

Участок метро между "Лефортово" и "Савеловская" достроят в 2022 году

Текст: Любовь Проценко

Участок метро Большой кольцевой линии между станциями "Лефортово" "Савеловская" планируется достроить в 2022 году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход работ у парка Сокольники.

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Именно там 88 лет назад начиналось в столице сооружение Московского метрополитена с первой ветки - Сокольнической.

Сейчас же здесь строится вторая станция с названием "Сокольники"- уже Большой Кольцевой линии. Готовность ее мэр оценил на 50%.

"Строители выполнили сложнейшую работу по проходке новых тоннелей всего в нескольких метрах от действующей станции метро на Сокольнической ветке, - рассказал он. - Продолжается сооружение основных конструкций станционного комплекса".

"Первый этап от "Нижегородской" до "Электрозаводской" пройден и сдан, сегодня там курсируют поезда до "Лефортово". Следующий участок самый сложный - от "Лефортово" до "Савеловской", - подчеркнул глава города. - Проходка там вся реализована. Весь этот участок должен быть завершен в 2022 году".

Напомню, этот участок БКЛ от станции "Нижегородская" до "Савеловской" начали строить в 2015 году. Его длина - 14 км. На нем расположится 7 станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", плюс соединительная ветка в депо "Нижегородское" (1,9 км).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Будущая станция Большой кольцевой линии "Сокольники" носит рабочее название "Стромынка", расположена у главного входа в парк - на Сокольнической площади между улицами Русаковская и Сокольнический Вал. Она колонного типа, мелкого заложения. В дизайне станции будут преобладать белые и серые тона. Потолки в кассовом зале и на платформе будут выполнены из алюминия. В качестве покрытий пола выбран светло-серый (Шимановский) и темно-серый (Габбро) гранит, а колонны на платформе облицуют белым мрамором.

Новая станция будет иметь два вестибюля, через которые пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии или выйти к Песочному переулку, парку "Сокольники" и Русаковской улице. В рамках благоустройства рядом с выходами из метро на исторической аллее, ведущей от улицы Русаковская к главному входу в ПКиО "Сокольники", будет создан новый парк. Таким образом, станция "Сокольники" станет второй после "ЦСКА" станцией БКЛ, выходы из которой будут расположены в парке.

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