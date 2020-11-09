В Туле стартовал XVIII Международный фестиваль военного кино

"Отрадно, что ваши традиционные встречи с каждым годом укрепляют свой творческий потенциал, занимают достойное место в культурной жизни страны. Яркие и насыщенные, они неизменно привлекают к себе заинтересованное внимание кинематографического сообщества и многочисленных зрителей, славятся богатой, содержательной программой. И конечно, выполняют важную, ответственную миссию, содействуют воспитанию подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, уважения к героическим страницам нашей истории", говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы. Он проходит под девизом: "Через войну в кино - против войны в мире". Правда на сейт раз он впервые в связи с пандемией проходит одновременно в режиме онлайн и офлайн. Его открытие состоялось в Тульской областной филармонии при пустом зале. Церемонию можно будет посмотреть в интернете. Также только в виртуальном пространстве можно будет увидеть закрытие и награждение победителей.

Но зато первый фильм - "Калашников" режиссера Константина Буслова, демонстрировавшийся в кинотеатре "Киносити" еще до официального открытия, уже посмотрели многие туляки. Примечательно, что фильм о гениальном конструкторе оружия, создателе знаменитого автомата демонстрировался в кинотеатре рядом с филиалом музея оружия в Тульском кремле. В главное роли снялся молодой актер Юрий Борисов. Перед показом зрителей в видео обращении приветствовал режиссер Константин Буслов.

В конкурсной программе пять номинаций: "Боевая десятка" (игровые полнометражные фильмы), "Битва за жизнь" (документальные фильмы), "Соколенок" (детско-юношеские и анимационные), "АКМ" (короткометражные), "Солдаты свободы" (ретроспективные фильмы). Как отметили в оргкомитете фестиваля, в этом году будет два гран-при - в номинациях "Боевая десятка" и "Битва за жизнь".

В программе игровых фильмов тринадцать картин, в том числе "Подольские курсанты" Игоря Угольникова, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Ржев" Игоря Кпылова. Свои работы также представили кинематографисты Китая, Сербии, Германии, Белоруссии, США и Великобритании.

Бесплатные показы пройдут на 23 площадках. Помимо Тулы фильмы будут демонстрироваться на 20 площадках в десяти районах области. Программу фестиваля можно посмотреть здесь. Торжественную церемонию открытия фестиваля можно будет увидеть в онлайн-формате 10 ноября в 18:00 в соцсети "ВКонтакте" в группе "3D кинотеатры Тульской области", на сайте ГУК ТО "ОЦРК" и на сайте Министерства культуры РФ.