Застрелившего сослуживцев под Воронежем дезертира ищет спецназ Росгвардии

Подозреваемого в убийстве своих сослуживцев солдата ищут бойцы спецподразделений Росгвардии - более сотни сотрудников ОМОН и СОБР. Об этом сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Известно, что это наиболее подготовленные специалисты в силовых структурах по обезвреживанию вооруженных преступников. Причем, как правило, они натренированы задерживать своих "клиентов" невредимыми, чтобы представить их после следствия перед судом. Впрочем, собственно обнаружением дезертира занимается еще одно уникальное специальное подразделение - авиационный отряд специального назначения Росгвардии. На его вооружении стоят наблюдатели-беспилотники. Они должны засечь место укрытия преступника и указать его бойцам спецназа. Ну, а дальше, как говорится, дело техники.

Напомним, сегодня рано утром солдат срочной службы отобрал пистолет у дежурного офицера, после чего застрелил его и двух солдат. Срочник, вооруженный пистолетом Макарова, покинул территорию воинской части, дислоцированную в пригороде Воронежа. В настоящее время ведутся его поиски. Кроме росгвардейцев в них задействованы сотрудники МВД и ФСБ.

Кроме того стало известно, что 20-летний Антон Макаров 2 года до ухода на службу в армию успел отучиться в воронежском институте МВД России на радиотехническом факультете. В настоящее время перед вузом выставлено оцепление - силовики не исключают, что дезертир может прийти и в свой бывший вуз.