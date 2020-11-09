Застрелившего сослуживцев под Воронежем дезертира ищет спецназ Росгвардии

Новости

Забег Labyrinth Run объединил участников из Беларуси и России 12:27
В Москве в парке нашли человеческие останки 12:21
В Минпросвещения прокомментировали идею введения новых школьных каникул 12:15
Проценко удаленно консультирует врачей из резервных госпиталей Москвы 12:13
Ученые СФУ будут разводить самую полезную рыбу в мире 12:12
Уровень воды в Байкале опустился до безопасных отметок 11:58
Не менее 27 человек пострадали при разгоне акции протеста в Тбилиси 11:52
На съемках "Мира Юрского периода 3" выявили сто заражений COVID-19 11:36
Москвичи стали реже обращаться в Единый диспетчерский центр 11:27
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности 11:26
В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса 11:10
Росреестр создаст "цифрового помощника" для регистрации прав недвижимости 11:09
Якушев сменил Цуканова на посту полпреда президента в УФО 11:08
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты 10:57
Глава Ижевска вылечился от коронавируса 10:55
"Сириус" открыл программу для школьников Индии и России 10:44
Экс-футболист "Анжи" Это'о попал в больницу после ДТП 10:35
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Москве 10:22
Красноярец попытался продать на запчасти угнанный из аэропорта экскаватор 10:20
РФПИ начал кампанию в соцсетях по продвижению вакцины "Спутник V" 10:19
У мэра Владивостока диагностировали COVID-19 10:19
Памфилова: Путин поручил вернуться к вопросу снижения "муниципального фильтра" на выборах 10:12
В Туве запретили банкеты и ограничили число гостей в ЗАГСах 10:05
Бирюков: Благоустройство у станции БКЛ "Улица Новаторов" выполнено на 70% 09:58
В Воронеже солдат расстрелял сослуживцев, трое погибли 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 12:04
Рубрика: Власть

Застрелившего сослуживцев под Воронежем дезертира ищет спецназ Росгвардии

Текст: Иван Петров, Михаил Фалалеев
Подозреваемого в убийстве своих сослуживцев солдата ищут бойцы спецподразделений Росгвардии - более сотни сотрудников ОМОН и СОБР. Об этом сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Известно, что это наиболее подготовленные специалисты в силовых структурах по обезвреживанию вооруженных преступников. Причем, как правило, они натренированы задерживать своих "клиентов" невредимыми, чтобы представить их после следствия перед судом. Впрочем, собственно обнаружением дезертира занимается еще одно уникальное специальное подразделение - авиационный отряд специального назначения Росгвардии. На его вооружении стоят наблюдатели-беспилотники. Они должны засечь место укрытия преступника и указать его бойцам спецназа. Ну, а дальше, как говорится, дело техники.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
Сотрудники Росгвардии спасли людей из горящего дома

Напомним, сегодня рано утром солдат срочной службы отобрал пистолет у дежурного офицера, после чего застрелил его и двух солдат. Срочник, вооруженный пистолетом Макарова, покинул территорию воинской части, дислоцированную в пригороде Воронежа. В настоящее время ведутся его поиски. Кроме росгвардейцев в них задействованы сотрудники МВД и ФСБ.

Кроме того стало известно, что 20-летний Антон Макаров 2 года до ухода на службу в армию успел отучиться в воронежском институте МВД России на радиотехническом факультете. В настоящее время перед вузом выставлено оцепление - силовики не исключают, что дезертир может прийти и в свой бывший вуз.

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия Преступления Правительство Росгвардия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Путин отправил в отставку глав Минприроды и Минтранса
Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части