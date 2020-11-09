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09.11.2020 06:59
Рубрика: Общество

Школьникам Хабаровского края предложили перейти на дистанционку

Текст: Юлия Гарднер

Школьников Хабаровского края по желанию их родителей могут вернуть на дистанционное обучение. Разговор об этом шел на заседании регионального правительства.

Фото: iStock
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Врио губернатора края Михаил Дегтярев поручил минобрнауки и минздраву "проработать вопрос вариативности дистанционного обучения для учащихся 1-11 классов".

Напомним, 9 ноября все школьники региона вернулись за парты. Однако очное обучение устроило не всех. Часть мам и пап одобрила такое решение, часть - нет.

- Давайте дадим возможность родителям в заявительном формате переводить своих детей на дистанционное обучение. У людей должна быть возможность выбора, - приводятся на сайте правительства региона слова Дегтярева.

Особенно беспокоит очное обучение родителей, чьи дети страдают хроническими заболеваниями: они особенно уязвимы для COVID-19.

По последним данным, в Хабаровске коронавирусный коечный фонд занят более чем на 90 процентов, в Комсомольске-на-Амуре - 80. Амбулаторно лечатся 3,5 тысячи человек.

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