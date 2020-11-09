Школьникам Хабаровского края предложили перейти на дистанционку

Школьников Хабаровского края по желанию их родителей могут вернуть на дистанционное обучение. Разговор об этом шел на заседании регионального правительства.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев поручил минобрнауки и минздраву "проработать вопрос вариативности дистанционного обучения для учащихся 1-11 классов".

Напомним, 9 ноября все школьники региона вернулись за парты. Однако очное обучение устроило не всех. Часть мам и пап одобрила такое решение, часть - нет.

- Давайте дадим возможность родителям в заявительном формате переводить своих детей на дистанционное обучение. У людей должна быть возможность выбора, - приводятся на сайте правительства региона слова Дегтярева.

Особенно беспокоит очное обучение родителей, чьи дети страдают хроническими заболеваниями: они особенно уязвимы для COVID-19.

По последним данным, в Хабаровске коронавирусный коечный фонд занят более чем на 90 процентов, в Комсомольске-на-Амуре - 80. Амбулаторно лечатся 3,5 тысячи человек.