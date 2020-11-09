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09.11.2020 05:28
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке напали на режиссера фильма по роману Лукьяненко

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке неизвестный напал на режиссера Георгия Саенко, который снимает многосерийный художественный фильм "Осенние визиты" по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам писатель.

Некий мужчина подкараулил режиссера, возвращающегося со съемок на такси, возле дома в четыре утра, брызнул в лицо из перцового баллончика со словами "Прекращайте снимать "Осенние визиты", и скрылся.

Фото: iStock
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"Я, конечно, как мог утешал Георгия по инету - сказал, что для пиара "Визитов" это замечательная история, лучше бы получилось, только если бы его расстреляли. Но вообще-то я такого не припомню в истории нашего кинематографа...", - написал Сергей Лукьяненко, посоветовав нападающему сходить в церковь, исповедаться, а затем прийти с повинной в полицию.

В съемочной группе заявили, что напишут заявление полицию по факту нападения, а также пообещали, что будут осторожнее.

В сентябре этого года первую серию "Осенних визитов" показали на фестивале "Литература Тихоокеанской России" в приморской столице. На премьере, собравшей полный зал, присутствовал автор книги. Годом раньше, на фестивале в 2019 году, Сергей Лукьяненко продал Георгию Саенко права на экранизацию книги за символическую сумму в один рубль.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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