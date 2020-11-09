Во Владивостоке напали на режиссера фильма по роману Лукьяненко

Во Владивостоке неизвестный напал на режиссера Георгия Саенко, который снимает многосерийный художественный фильм "Осенние визиты" по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам писатель.

Некий мужчина подкараулил режиссера, возвращающегося со съемок на такси, возле дома в четыре утра, брызнул в лицо из перцового баллончика со словами "Прекращайте снимать "Осенние визиты", и скрылся.

"Я, конечно, как мог утешал Георгия по инету - сказал, что для пиара "Визитов" это замечательная история, лучше бы получилось, только если бы его расстреляли. Но вообще-то я такого не припомню в истории нашего кинематографа...", - написал Сергей Лукьяненко, посоветовав нападающему сходить в церковь, исповедаться, а затем прийти с повинной в полицию.

В съемочной группе заявили, что напишут заявление полицию по факту нападения, а также пообещали, что будут осторожнее.

В сентябре этого года первую серию "Осенних визитов" показали на фестивале "Литература Тихоокеанской России" в приморской столице. На премьере, собравшей полный зал, присутствовал автор книги. Годом раньше, на фестивале в 2019 году, Сергей Лукьяненко продал Георгию Саенко права на экранизацию книги за символическую сумму в один рубль.