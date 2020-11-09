Глава Ижевска вылечился от коронавируса

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вылечился от коронавируса. Об этом мэр сообщил на своей странице "ВКонтакте".

- Сегодня первый рабочий день после COVID-19. Болезнь протекала без осложнений, поэтому я достаточно быстро возвращаюсь в строй и, прежде всего, хочу поблагодарить тех горожан, кто писал мне в личку, поддерживал своими постами, - сказал Бекмеметьев.

Напомним, о том, что глава Ижевска заболел коронавирусом, стало известно 26 октября.

- Быстро самоизолировался, лечусь, чувствую себя удовлетворительно, но, к сожалению, не смогу так активно, как прежде, принимать участие в жизни города, - сообщил тогда Бекмеметьев в своих соцсетях.

По данным на 9 октября, в Удмуртии зарегистрировано 10213 случаев COVID-19, в том числе 140 за последние сутки. 8276 человек выздоровели, 184 умерли.