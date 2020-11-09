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11.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Дело Иссерзона

При поддержке нашей газеты 82-летний поисковик продолжает свою благородную работу
Текст: Виктор Девицын
Российская газета - Неделя № 254(8308)
В мае 2012 года с просьбой о помощи в поиске родственников солдат, погибших в Сталинградской битве, в редакцию нижегородского филиала "РГ" обратился ивановский поисковик Лазарь Иссерзон.
"РГ" методично участвовала в поисковых мероприятиях Лазаря Матусовича. Фото: Виктор Девицын

Его отец погиб под Сталинградом, долгие годы сын искал место захоронения фронтовика. Найдя братскую могилу, в которой вместе с еще 3,5 тысячи солдат похоронен отец, Лазарь Иссерзон выяснил: 46 из них оказались призывниками Ивановской области.

Остаться равнодушным к памяти земляков Лазарь Матусович не смог.

Мы опубликовали заметку с обращением Лазаря Иссерзона и с именами "беспризорных" фронтовиков в "РГ-Неделе", и вскоре на нее откликнулась жительница Дзержинска Надежда Мартынова. Увидев имя своего отца, Анисима Блинова, она созвонилась с Лазарем Иссерзоном. А поисковик, по крупицам собирающий сведения о земляках - участниках Cталинградской битвы, через редакцию нижегородского филиала "РГ" переслал в Дзержинск горсть священной волгоградской земли, политой кровью героев Великой Отечественной войны.

- Я очень признательна всем, кто разыскивает родственников погибших красноармейцев, это благородное и нужное дело, - сказала тогда Надежда Мартынова.

Сегодня Лазарь Матусович, несмотря на свои 82, по-прежнему пытается помочь людям в поиске могил близких. Родственников 314 бойцов Иссерзон уже разыскал, с каждым "побратимом" (так с его легкой руки называют себя потомки фронтовиков-городищенцев) установил если не братские отношения, то контакты. Большинству передал или переслал по горсти земли с братских могил. Ведь не каждый может позволить себе поездку под Волгоград…

Дело Иссерзона стоит поддержать хотя бы ради того, чтобы однажды увидеть просветление на лице сына или дочери фронтовика, получивших щепоть земли с места его гибели.

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