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09.11.2020 20:42
Рубрика: Спорт

Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было

Текст: Анна Козина

Александра Трусова выиграла четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани с рекордными оценками.

Фото: РИА Новости
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Трусова превзошла свой же мировой рекорд в произвольной программе (171,21 против 166,62 балла) и рекорд Алены Косторной по общей сумме баллов за два проката (248,63 против 247,59).

Однако напомним, что Международный союз конькобежцев (ИСУ) не учитывает результаты на национальных соревнованиях, поэтому оценки Трусовой не будут ратифицированы.

Кроме того, сама фигуристка отметила, что такие высокие баллы она получила в том числе благодаря бонусам, которые выставляются на Кубке России за хорошо исполненные элементы. Таких баллов у Саши в произвольной программе было шесть.

- Если не учитывать бонусы, баллы были бы меньше. А я бонусы обычно не считаю, - подчеркнула Трусова в разговоре с журналистами.

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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