Трусова стала победительницей этапа Кубка России в Казани

Александра Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани.

После короткой программы Трусова шла второй, уступая Алене Косторной. Но, как и на этапе КР в Москве, смогла победить благодаря четверным прыжкам в произвольной программе.

Александра заявила четыре "квада" и справилась с тремя из них. Саша сделала сальхов, лутц, каскад с четверным тулупом, но упала с сольного тулупа. Была допущена ошибка и на каскаде "лутц-риттбергер". За два проката Трусова набрала 248,63 балла.

Действующая чемпионка Европы Алена Косторная, судя по всему, еще не набрала оптимальную форму. Она не стала вставлять аксель в 3,5 оборота ни в короткую, ни в произвольную программы. Напомним, что этот сложнейший прыжок пусть с ошибкой на приземлении, но Трусова исполнила в первый день соревнований.

С оценкой 226,31 балла Косторная, для которой это был первый старт в сезоне и под руководством нового тренера Евгения Плющенко, стала второй. Напомним, что, как и Трусова, в межсезонье Алена перешла от Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона.

Группу Тутберидзе в Казани представляла Майя Хромых. В произвольной программе она пошла на четверной прыжок - сальхов, но упала. В целом идеального выступления, каким был ее вчерашний прокат, не получилось. Хромых заняла третье место (212,72 балла). Тройку сильнейших она замкнула и на первом этапе КР в Сызрани.