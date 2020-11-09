В Сибири органы опеки проверят после гибели детей при пожаре

Новости

Бирюков: Благоустройство у станции БКЛ "Улица Новаторов" выполнено на 70% 09:58
В Воронеже солдат расстрелял сослуживцев, трое погибли 09:43
СК РФ взял на контроль дело подростка, напавшего на родных в Петербурге 09:42
На Алтае два рецидивиста пойдут под суд за хищение 8 кг взрывчатки 09:32
Еще 3313 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:22
В Подмосковье задержали вора, кравшего товары в магазине с помощью магнита 09:21
В Башкирии для жителей старше 65 лет введут режим самоизоляции 08:49
Предприниматели столицы встретятся с экспертами ресторанного бизнеса 08:48
СМИ: США готовят новые санкции против Ирана 08:44
В Приамурье из-за COVID-19 отменили хоккейный матч с КНР 08:24
В Малайзии закрылись все школы из-за новой вспышки коронавируса 07:35
Меланья Трамп призвала к честному подсчету голосов 07:16
Школьникам Хабаровского края предложили перейти на дистанционку 06:59
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП 06:40
В Роспотребнадзоре порекомендовали ежедневно делать уборку из-за COVID-19 06:33
В Великобритании будут бороться с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 05:59
Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19 05:58
Во Владивостоке напали на режиссера фильма по роману Лукьяненко 05:28
Цеков: В случае сноса памятника Екатерине II Киев должен отказаться от ряда областей 05:11
Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды 04:36
Фильм "Ведьмы" продолжил лидировать в российском кинопрокате на выходных 04:14
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19 04:05
Джордж Буш-младший заявил о праве Трампа добиваться пересчета голосов 03:33
Синоптики предупредили о затяжном похолодании в европейской части страны 03:30
В штабе Трампа прокомментировали сообщения СМИ о признании поражения 02:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 09:41
Рубрика: Происшествия

В Сибири органы опеки проверят после гибели детей при пожаре

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Работу органов опеки в Новосибирской области ждет проверка регионального министерства труда и социального развития. Как сообщает ТАСС, соответствующее поручение ведомству дал губернатор Андрей Травников.

Под Смоленском при пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых

Напомним, 5 ноября трое детей и двое взрослых мужчин погибли при пожаре в частном дома на территории города Каргат Новосибирской области. Старшему из погибших детей было 12 лет, младшему всего два года.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии и причины возникновения пожара. По данным СК, семья в которой воспитывались дети, была неблагополучной.

- По пожару в Каргатском районе - просьба вместе с уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко посмотреть на ситуацию: все ли сделано в соответствии с требованиям законодательства.- подчеркнул Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19
Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя