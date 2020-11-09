В Сибири органы опеки проверят после гибели детей при пожаре

Работу органов опеки в Новосибирской области ждет проверка регионального министерства труда и социального развития. Как сообщает ТАСС, соответствующее поручение ведомству дал губернатор Андрей Травников.

Напомним, 5 ноября трое детей и двое взрослых мужчин погибли при пожаре в частном дома на территории города Каргат Новосибирской области. Старшему из погибших детей было 12 лет, младшему всего два года.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии и причины возникновения пожара. По данным СК, семья в которой воспитывались дети, была неблагополучной.

- По пожару в Каргатском районе - просьба вместе с уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко посмотреть на ситуацию: все ли сделано в соответствии с требованиям законодательства.- подчеркнул Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве.