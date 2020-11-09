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09.11.2020 15:35
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске возбудили дело после схода с рельсов 30 вагонов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудили после схода с рельсов тридцати вагонов и тепловоза в Новосибирской области.

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Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, на место происшествия выехала следственная группа, которая должна установить все обстоятельства и причины происшествия. Кроме того, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре начали проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Авария произошла в воскресенье, около 16.00 по местному времени во время выполнения маневровых работ. Тридцать вагонов и один из двух тепловозов товарного состава сошли с рельсов в районе станции Татарская Новосибирской области. При этом шестнадцать вагонов перевернулись, был поврежден участок путей, две опоры контактной электросети.

На земле оказались тонны щебня, которым были загружены вагоны, а также дизельное топливо из двух опрокинувшихся цистерн. В ликвидации последствий крушения участвовали десятки спасателей и три сотни работников РЖД. Им удалось освободить и частично восстановить железнодорожные пути к концу дня, в итоге пять пассажирских поездов были вынуждены простоять без движения от полутора до пяти часов.

Восстановительные работы на месте аварии идут до сих пор. В результате схода вагонов с рельсов никто не пострадал, угрозы вреда экологии также нет.

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