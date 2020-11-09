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09.11.2020 09:46
Рубрика: Происшествия

Стали известны регионы с наименьшим числом ДТП с пострадавшими

Текст: Роман Кияшко

Опубликован рейтинг регионов России по аварийности на дорогах. Исследование провели эксперты РИА Рейтинг на основе данных МВД России.

Фото: iStock
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В рейтинге анализировалась информация с января по сентябрь 2020 года. Сообщается, что за этот период число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 9,4 процента. Сократилось также число погибших на 2,7 процента и раненных на 10,9 процента.

В лидерах оказалась Чечня. Там произошло всего 44 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей с начала года. При этом в республике самая высокая смертность - число погибших в ДТП на одну тысячу пострадавших составляет 264.

Следом идет Свердловская область с показателем в 98 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин и Ростовская область - 102 ДТП. Возглавляет антирейтинг Тыва - 632 ДТП, следом идут Республика Алтай (323) и Владимирская область (315).

При этом авторы исследования отмечают, что в анализе учитывались данные по автобусам, грузовым и легковым автомобилям.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СКФО Чеченская Республика ЮФО Ростовская область УрФО Свердловская область ЦФО Владимирская область СФО Республика Алтай

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