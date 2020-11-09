Новый глава Архангельска Дмитрий Морев вступил в должность

Избранный глава Архангельска Дмитрий Морев официально вступил в должность. Он надел знак главы и принял присягу на церемонии инаугурации в городском культурном центре.

Архангельская городская дума избрала Дмитрия Морева руководителем столицы Поморья 28 октября. К тому времени он уже исполнял обязанности главы после отставки Игоря Годзиша, управлявшего городом с 2015 года.

Губернатор Поморья Александр Цыбульский в напутственном слове отметил, что инаугурация - это не столько праздник, сколько точка отсчета. Сразу после нее новому главе предстоит решать первоочередные проблемы Архангельска.

- Необходимо кратно наращивать темпы строительства жилья для переселения людей из аварийных домов, увеличивать объемы маневренного фонда, повышать качество работы управляющих компаний. Отдельного внимания требуют предприятия коммунальной и транспортной инфраструктуры, особенно в преддверии зимы. Думаю, вам сразу после инаугурации придется этим заниматься, - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Морев отметил, что его программа "Вместе мы сильнее" основана на предложениях горожан.

- В Архангельске действительно много проблем, которые могут показаться сложными и трудновыполнимыми: аварийное жилье, дворы, дороги, социальная инфраструктура, инженерные коммуникации, транспорт. Пока еще стоят плюсовые температуры, но уже через неделю нас ждут снегопады, поэтому в ближайшее время встречаюсь с подрядчиками, которые занимаются уборкой города. Ничего невозможного нет, будем работать, - пообещал новый глава Архангельска.

Дмитрий Морев также выразил готовность принять участие в деловом завтраке в архангельском филиале "Российской газеты".

Справка "РГ"

Новый глава столицы Поморья родился в 1978 году в Архангельске. После окончания Архангельского государственного технического университета работал инженером, служил в органах ФСБ, обеспечивал безопасность на крупных предприятиях. В мае 2020 года Дмитрий Морев стал исполняющим обязанности заместителя главы Архангельска - руководителя аппарата.