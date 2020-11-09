СК РФ взял на контроль дело подростка, пытавшегося убить свою семью

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование резонансного дела в Санкт-Петербурге - 15-летний подросток пытался убить свою сестру и родителей.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 8 ноября "на почве личных неприязненных отношений". Вначале подросток трижды ударил ножом шестилетнюю сестренку. Потом несколько раз выстрелил из травматического пистолета в отца и мать. Подростка сумел остановить отец.

За жизнь девочки сейчас борются врачи, она в тяжелом состоянии. Старший брат задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц" (часть 105 Уголовного кодекса РФ).