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09.11.2020 09:42
Рубрика: Происшествия

СК РФ взял на контроль дело подростка, пытавшегося убить свою семью

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование резонансного дела в Санкт-Петербурге - 15-летний подросток пытался убить свою сестру и родителей.

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По данным следствия, преступление произошло в ночь на 8 ноября "на почве личных неприязненных отношений". Вначале подросток трижды ударил ножом шестилетнюю сестренку. Потом несколько раз выстрелил из травматического пистолета в отца и мать. Подростка сумел остановить отец.

За жизнь девочки сейчас борются врачи, она в тяжелом состоянии. Старший брат задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц" (часть 105 Уголовного кодекса РФ).

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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