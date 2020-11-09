В Петербурге школьника арестовали за попытку убить свою семью

В Петербурге Калининский районный суд постановил арестовать 15-летнего школьника, который чуть было не убил свою семью. Подростка чудом смог оставить его отец, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, нападение произошло 8 ноября в квартире по улице Лужской. По версии следствия, подросток трижды ударил ножом свою шестилетнюю племянницу, раны пришлись на шею, живот и правое плечо.

Далее школьник дважды выстрелил из травматического пистолета в голову матери и один раз - в отца.

Семью спас отец. Он смог остановить подростка, а затем вызвать врачей. Сейчас отец, мать и племянница в больнице.

Говоря о причинах случившегося, следователи используют лаконичную формулировку "личные неприязненные отношения". Но нападение в СК по Петербургу однозначно трактуют как покушение на убийство.