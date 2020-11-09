В Петербурге хозяин хосписа сел под домашний арест после смерти пациентов

Красносельский районный суд Петербурга отправил под домашний арест владельца частного хосписа на улице Красных Командиров, где несколько дней назад при пожаре погибли трое пациентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Все погибшие - пожилые люди, это женщины 1926 и 1936 годов рождения и 89-летний мужчина.

Сторона следствия ходатайствовала об аресте. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к смерти.

Известно, что хоспис располагался в обычном частном доме. Его легальность вызывает большие вопросы у следствия.

Заведение было оформлено как ИП. Работали в хосписе три человека. Деньги с близких пожилых людей собирались исправно, сейчас следователи выясняли, как были оборудованы эвакуационные выходы, имелась ли сигнализация и возможности покинуть помещения маломобильным гражданам. Всем этим нюансам в учреждениях, где содержатся люди с тяжелыми заболеваниями и с ограничениями по передвижению, должно уделяться повышенное внимание.