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09.11.2020 13:25
Рубрика: Происшествия

В Петербурге хозяин хосписа сел под домашний арест после смерти пациентов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Красносельский районный суд Петербурга отправил под домашний арест владельца частного хосписа на улице Красных Командиров, где несколько дней назад при пожаре погибли трое пациентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Все погибшие - пожилые люди, это женщины 1926 и 1936 годов рождения и 89-летний мужчина.

Сторона следствия ходатайствовала об аресте. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к смерти.

Известно, что хоспис располагался в обычном частном доме. Его легальность вызывает большие вопросы у следствия.

Заведение было оформлено как ИП. Работали в хосписе три человека. Деньги с близких пожилых людей собирались исправно, сейчас следователи выясняли, как были оборудованы эвакуационные выходы, имелась ли сигнализация и возможности покинуть помещения маломобильным гражданам. Всем этим нюансам в учреждениях, где содержатся люди с тяжелыми заболеваниями и с ограничениями по передвижению, должно уделяться повышенное внимание.

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