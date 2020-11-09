В регионах решили отказаться от искусственных новогодних елок

Живые - дешевле

Власти Вологды тоже решили отказаться от дорогостоящей концепции украшения города к Новому году, разработанной изначально, и использовать более экономичный вариант.

На аукцион по новогоднему украшению предложили два проекта, рассказал "РГ" начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов. Первый - на ремонт, монтаж и содержание существующей иллюминации. И второй - на закупку живых елей для украшения Вологды к Новому году. На все уйдет примерно девять миллионов рублей.

Ставку сделали на приобретение живых елей, потому что они более красивые и не такие дорогие. 20-метровая ель из леса с установкой, украшением, а впоследствии и с демонтажем стоит примерно в десять раз меньше, чем искусственная.

На живых елях решили остановиться и в Пскове, тем более что и многие жители города просят чиновников вернуться к старой доброй традиции и размещать на площадях лесных красавиц.

Заявили об экономии средств на новогоднее украшение и в Санкт-Петербурге. В мэрии отметили, что потратят вдвое меньше денег. Городской центр рекламы и праздничного оформления заплатит за украшение Северной столицы 110 миллионов рублей, годом ранее ушло в два раза больше. Основная часть денег пойдет на украшение знаковых мест. Например, праздничное освещение Дворцовой площади обойдется в 13 миллионов рублей, Дворцового моста - 12,5 миллиона. Чиновники и в Вологде, и в Пскове, и в Санкт-Петербурге отметили, что сэкономленные средства потратят на социальные нужды.

В Ульяновске экономия на новогодних торжествах разворачивается со скандалом. Власти областного центра вознамерились именно посреди пандемии и введенных в связи с ней ограничениях поменять главную елку города, выставляемую на центральной Соборной площади города. Считается, что прежний искусственный конус обветшал и требует замены на новую 20-метровую искусственную сосну "Уральская". В комплекте с ней идут 3D-освещение и игрушки. Все это стоит 5,9 миллиона рублей.

Депутаты областного Заксобрания выразили недовольство тратами на "шарики-фонарики" в такое непростое время. По словам вице-спикера Василия Гвоздева, в ближайшее время областной парламент будет просить губернатора направить в больницы еще 100 миллионов рублей и на этом фоне лишние новогодние траты выглядят неуместными.

Однако в городской администрации считают, что именно сейчас важно подарить людям достойный праздник. А что обо всем этом думают власти в других регионах?

Как вам это?

Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии:

- Инициативу Кузбасса можно только приветствовать. Но мы в Якутии при всем желании не сможем сэкономить на новогодних праздниках 50 миллионов рублей, поскольку таких денег на них никогда не тратили. Но какие-то мероприятия, конечно, в этом году обойдутся дешевле. Сейчас обсуждаем сокращение расходов на проведение елки главы республики, на которую ежегодно собираются лучшие выпускники школ. Не исключено, что она вообще пройдет в формате онлайн. Что же касается традиционного фестиваля "Зима начинается с Якутии", то уже точно он пройдет в более экономном режиме.

Дмитрий Новиков, депутат Законодательного Собрания Приморского края:

- Считаю, что принятое на Кузбассе решение перенаправить высвободившиеся средства на закупку лекарств, выплаты врачам абсолютно правильным. Этот кейс необходимо внедрять в других регионах. А вообще я считаю, что проведение праздничных новогодних мероприятий противоречит решению главного санитарного врача России по поводу ограничений, введенных из-за коронавируса. Это первый момент. И второй. В Приморье не очень хорошая ситуация с наполняемостью бюджета, идут большие сокращения расходных статей. Тенденция продолжится и в следующем году, поэтому действительно надо оставлять самые необходимые расходные статьи. Чем-то придется жертвовать. Увы, праздниками тоже.

Николай Петропавловский, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края:

- Как гражданин, могу отметить, что Новый год - это самый народный и радостный праздник. Особенно для детей. Нельзя лишать их веры в что-то светлое и радостное. Но всегда важно соблюдать разумный баланс. Устраивать пиршество, когда на дворе "чума" плохо. Однако и повально запрещать, сокращать расходы на праздник тоже неразумно, если состояние экономики позволяет этого не делать.

А в мэрии Краснодара "РГ" сообщили, что размах празднования Нового года в столице Кубани будет зависеть от эпидемиологической обстановки. И признали, что разумное сокращение расходов, которые не являются первоочередными, лишним не будет. Но делать это надо так, чтобы не лишить горожан праздничного настроения.

Петр Тултаев, мэр Саранска:

- Мы в первую очередь ориентируемся на эпидемиологическую ситуацию, которая будет складываться. Поэтому елки в микрорайонах города мы устанавливаем. А от установки аттракционов и детских горок воздержимся, чтобы не создавать большого скопления людей. Катки будут, но прокат коньков и лыж - под вопросом. Лучше, если все будут приходить со своими коньками, чтобы не разносить инфекцию. Что касается салюта - вопрос пока открытый. Возможно, обойдемся без него. Ничего страшного в этом нет - отсалютуем за праздничным столом в кругу семьи бокалом шампанского.

Ольга Завьялкина, начальник финансового управления администрации города Пензы:

- В этом году из городского бюджета планируем направить на подготовку к Новому году около двух миллионов рублей. Это небольшие деньги, они пойдут только на текущие работы: установку центральной и маленьких елок на главной площади, замену шаров, перегоревших гирлянд. Нужно отремонтировать светодиодную композицию из оленей, которая очень нравится горожанам. Плюс установить символ 2021 года, домик для Деда мороза и обеспечить охрану. Массовые мероприятия не планируем. Люди должны сами решить - приходить или нет к городской елке. При соблюдении мер безопасности, почему бы и нет? Мы и так удручены всем происходящим.