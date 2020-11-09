Юго-восточный обход Симферополя решили отодвинуть от Аянского водохранилища

В Симферопольском районе на территории Добровского сельского поселения прошли общественные слушания о строительстве объездной трассы от Симферополя до Южного берега Крыма. Первоначально правительство РК рассматривало несколько вариантов строительства дороги.

По первому варианту трасса должна была пройти прямо через село Заречное в 130 метрах от Аянского водохранилища. По второму - дорога огибает военный полигон и пересекает действующую трассу в районе остановки Перевальное-1, далее проходит через садовое товарищество "Родничок" и вливается в действующую трассу в районе лесничества. По третьему - трасса идет по Ангарскому военному полигону в окрестностях села или по его краю. Но министерство обороны РФ выступило против изъятия этих земель.

В свою очередь, жители Добровской долины обратились к властям с просьбой не рассматривать вариант прохождения трассы около Аянского водохранилища и проработать вариант с наименьшим ущербом для населения и экологии предгорного Крыма.

На общественные слушания был вынесен второй вариант строительства дороги: она пройдет вдоль земель Минобороны, дальше пересечет Ялтинскую трассу в селе Перевальное и пройдет вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу за границами села Перевальное. В этом случае, по предварительным данным, под изъятие попадают 172 участка, около 20 из которых с жилыми домами.

- Для рассмотрения двух вариантов строительства дороги была создана рабочая группа, в состав которой вошли и жители Добровского поселкового совета. В результате на обсуждение был вынесен этот вариант, который предполагает снос меньшего числа домов и не нанесет экологический ущерб Аянскому водохранилищу, - рассказал вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Из 371 зарегистрированных на общественных слушаниях за этот проект проголосовали 255 человек. Но такой вариант не устроил жителей садового товарищества.

- Эта трасса пересечет жилой массив, она поперек порежут пять улиц, люди вынуждены будут жить в непосредственной близости от моста высотой 20 метров. И в селе Перевальное частично под снос попадут дома. Люди будут зажаты коридором из двух трасс - существующей Симферополь-Ялта и новой, - говорит представитель инициативной группы Людмила Миловацкая.

По словам Евгения Кабанова, проектируется трасса протяженностью 27 километров, ее пропускная способность - около 30 тысяч авто в сутки. Дорога нужна, чтобы разгрузить крымскую столицу от транспорта, едущего на ЮБК. Ориентировочная стоимость проекта - 32 миллиарда рублей. Начало строительства запланировано на 2021 год, ввод в эксплуатацию в 2023 году.