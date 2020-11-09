Шмелева прокомментировала создание федеральной территории "Сириус"

Эту новость "Российской газете" прокомментировала руководитель Фонда "Талант и успех" и Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Городской округ Сириус приобретает особый юридический статус федеральной территории с целью реализации национальных приоритетов. В число задач входит создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, работа по направлениям научно-технологического развития России, сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, обеспечение комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности. Фонд "Талант и успех" и его проекты - Образовательный центр "Сириус", одноименные Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, Лицей - являются градообразующими и будут вместе с гражданами принимать активное участие в разработке планов по эффективному развитию федеральной территории. Мы приложим весь свой опыт и максимальные усилия, чтобы город Сириус выполнял задачи, возложенные на него новым статусом. Каждая из этих задач уже решается Фондом", - рассказала Елена Шмелева.

Она также добавила, что в течение пяти лет вместе с выдающимися педагогами, учеными, спортсменами и деятелями искусства создаются и развиваются углубленные профильные программы для школьников, транслируются лучшие практики по всей стране через программы повышения квалификации учителей и систему региональных центров по модели Образовательного центра "Сириус".

По ее словам, проектные программы Центра и программы Научно-технологического университета "Сириус" нацелены на включение детей и молодежи в ведущие научные коллективы, которые разрабатывают инновации по направлению "Стратегии научно-технологического развития России". Школьники становятся соавторами научных статей и изобретений, которые в перспективе смогут улучшить жизнь россиян.

Жители города - вот, что действительно отличает Сириус, подчеркнула Елена Шмелева. Настоящая открытая городская среда дает возможности для апробации новых подходов прежде всего в жилищно-коммунальном хозяйстве, системах связи и благоустройстве.

"Федеральная территория "Сириус" будет способствовать развитию всего региона, повышению качества жизни людей за счет создания в том числе культурных и спортивных центров, формирования системы оказания передовых медицинских услуг. Совместная работа федерального центра, команды губернатора Краснодарского края, администрации Сочи и Фонда "Талант и успех" сделали это возможным", - убеждена руководитель "Сириуса".