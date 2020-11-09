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11.11.2020 00:00
Рубрика: Происшествия

Ихтиандр увяз в болоте

Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Неделя № 254(8308)
В конце 2017 года "Российская газета" вмешалась в парадоксальную ситуацию, в которой оказался егерь челябинского охотхозяйства "Большой Коклан" Ихтиандр Шарипов.

По иску Россельхознадзора его оштрафовали на 2,5 миллиона за восстановление дороги, проложенной по болоту к охотугодьям еще в середине прошлого века. За полсотни лет дорогу размыло, охотники пожаловались Шарипову на сложности. И Ихтиандр предложил решить проблему всем миром - скинуться на отсыпку грунтовки. Однако в Россельхознадзоре, куда на действия егеря поступила кляуза, завели административное дело за порчу земель. В серии расследований наш корреспондент опросил всех участников этой странной истории и пришел к выводу, что чиновниками "руководила бумага". Однако после огласки этой истории даже в центральном аппарате Россельхознадзора признали ситуацию "маразмом", а вслед за этим аналогичное решение принял и Челябинский областной суд. Отследив движение дела по всем судебным инстанциям начиная с мирового суда, "РГ" добилась полного оправдания егеря. Требования о рекультивации земель и выплате штрафа отменены в полном объеме.

В регионах Происшествия Правосудие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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