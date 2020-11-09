РФПИ опубликует промежуточные результаты по "Спутник V" в ноябре

Новости

Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 19:04
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 18:47
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 18:36
Зеленский заболел COVID-19 18:28
Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео 18:25
Варшава ратифицировала соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США 18:11
В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны 18:00
КПРФ воздержится от голосования по кандидатурам в кабмин 17:59
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 17:31
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей 17:12
В Подмосковье водитель убил мужчину в дорожном конфликте 17:07
Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID 16:44
Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом 16:26
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 16:23
Участок метро между "Лефортово" и "Савеловская" достроят в 2022 году 16:17
Медведев: На 11% выросло число незаконных действий со средствами бюджета 16:09
В США испытали вакуумный поезд Hyperloop с пассажирами 16:09
Медведев: Криминогенная обстановка в России остается стабильной 15:43
Путин утвердил запрет для омбудсмена на зарубежные счета 15:42
Руперта Мердока хотят лишить монополии на СМИ в Австралии 15:30
Путин проведет саммит ШОС 15:28
Кремлевская елка пройдет без зрителей 15:25
До 20% кафе и ресторанов не пережили антиковидных ограничений 15:21
Путин утвердил запрет на зарубежные счета членам Совбеза РФ 15:18
Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 18:12
Рубрика: Экономика

РФПИ опубликует промежуточные результаты по "Спутник V" в ноябре

Текст: Светлана Ментюкова
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует опубликовать промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в ноябре. Об этом заявил в понедельник генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает пресс-служба РФПИ.
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости

"Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах. Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний [вакцины] "Спутник V" в ноябре", - сказал Дмитриев. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой РФПИ на двух языках - русском и английском.

Фото: iStock
Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19

Как ранее сообщала "РГ", сегодня Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer объявили об успешном прохождении разрабатываемой ими вакцины от коронавируса третьей фазы клинических испытаний. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе. Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля. В испытаниях приняли участие около 43 тысяч человек.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тысяч добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Кадровые перестановки в правительстве. Главное
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей
Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США
Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID
Путин подписал закон о Конституционном суде
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения