РФПИ опубликует промежуточные результаты по "Спутник V" в ноябре

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует опубликовать промежуточные результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в ноябре. Об этом заявил в понедельник генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает пресс-служба РФПИ.

"Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах. Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний [вакцины] "Спутник V" в ноябре", - сказал Дмитриев. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой РФПИ на двух языках - русском и английском.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer объявили об успешном прохождении разрабатываемой ими вакцины от коронавируса третьей фазы клинических испытаний. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе. Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля. В испытаниях приняли участие около 43 тысяч человек.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тысяч добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.