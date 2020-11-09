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09.11.2020 19:24
Рубрика: Спорт

Курс - олимпийский

17 золотых медалей - таков победный итог выступления сборной России на ЧМ-2020
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Спортсмены сборной России уверенно победили в командном зачете, выиграв во всех трех видах соревнований - среди мужчин и женщин, а также в боевом самбо. Помимо 17 первых мест, в сербском городе Нови-Сад завоевано 4 серебряных медали и столько же бронзовых. Вторые в общекомандном зачете самбисты Беларуси (3-5-5), третьи - спортсмены Украины (2-7-10).
Российский самбист Артем Осипенко (сверху) в сербском Нови-Саде стал уже восьмикратным чемпионом мира. Фото: EPA

Чемпионат, перенесенный из Ашхабада, приняла Сербия, где эпидемиологическая обстановка относительно стабильна. В Нови-Сад добрались самбисты из 35 стран, что в условиях пандемии совсем не мало. Условия жизни всех участников заранее оговорены. Прямой автобус из аэропорта Белграда, 80 километров пути и гостиница "Парк Отель". Отсюда автобусом и только автобусом на арену Спенс, где проходили все тренировки и соревнования. Потом "домой" в "Парк Отель", где организовано питание. Выходить из гостиницы строго не рекомендовалось. И так - четыре дня.

Выдержать непросто. Но самбисты народ дисциплинированный. Обошлись без обычных экскурсий и походов по городу. Главное происходило на ковре. И здесь, среди всех победителей я бы обязательно отметил "золото" Артема Осипенко (весовая категория свыше 100 кг). Первый свой титул чемпиона мира тяжеловес добыл еще в 2010 году в Ташкенте. Самбист из Брянска и дальше регулярно выигрывал мировые первенства. Но прошлый год оказался неудачным. И пошли, как это часто бывает, разговоры: Артему уже за 30, конкуренция растет, не пора ли - не пора?.. Но Осипенко тренировался неистово. В него верили друзья и тренер Сергей Портнов. Чтобы отобраться в команду, надо было обязательно выиграть чемпионат страны, а сильных и молодых самбистов там еще больше, чем на мировом первенстве. И в свои 32 Осипенко этого добился. В финале ему противостоял Дмитрий Хохлов из Беларуси. Преимущество теперь уже восьмикратного чемпиона мира Артема Осипенко было подавляющим - 7:0.

Артем всегда степенен, спокоен, приветлив. Я бы назвал его патриотом Брянщины. Сколько раз предлагали переехать в столицу. Он предпочитал Брянск. Там жизнь размеренна, люди приветливы, ритм жизни совпадает с его внутренним ритмом.

Я бы отметил еще две победы. Елена Бондарева - вот кто настоящая королева самбо. Ей уже 35 (!), но в своей самой легкой категории 48 килограммов она борется с неослабевающим азартом. А уж об опыте и мастерстве говорить не приходится. В Нови-Саде она в пятый раз завоевала титул чемпионки мира, а впервые поднялась на пьедестал в 2008 году. Как и Осипенко, живет в провинции. Сколько уж лет тренируется в городе Дзержинске, где самбо признано базовым видом спорта. А может, спокойная жизнь вдали от шумных столиц и обеспечивает спортивное долголетие?

Чемпионат мира по самбо в 2021 году примет Москва

К боевому самбо особое внимание: этот вид и захватывающий, и рискованный. Тем приятнее победа в весовой категории до100 кг камерунца Сейду Нжи Мулу. Ему 27 лет. В финале он одержал победу над Анатолием Волошиновым из Украины. Третье место у серба Драгана Беговича - порадовал соотечественников, которые в трудный момент взяли на себя проведение чемпионата.

Фото: REUTERS
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А о том, что самбо успешно развивается во всем мире, говорит и то, что медали ЧМ завоевали спортсмены 19 стран. Среди них и такие, как Филиппины и Венесуэла, раньше в мире самбо неизвестные. Благодарить за это надо и Международную федерацию самбо (ФИАС), постоянно проводящую семинары для начинающих самбистов в самых разных точках планеты.

Каждый чемпионат мира начинается с конгресса ФИАС. Но на этот, 32-й по счету, из-за пандемии добрались не все делегаты. Некоторые представители национальных федераций присутствовали в зале, а часть присоединилась к ним в режиме онлайн. Что не помешало провести конгресс с участием 70 стран в хорошем темпе и весьма плодотворно.

С докладом выступил президент ФИАС Василий Шестаков. Рассказал о серии проведенных онлайн-турниров по самбо. Напомнил о создании Лиги профессионального боевого самбо. Поздравил знаменитую московскую школу "Самбо-70" с 50-летием.

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Международная федерация самбо, получившая признание МОК, расширяет сферу активности. Этот вид спорта был достойно представлен в крупных комплексных соревнованиях: в 2019 году во II Европейских играх в Минске и Играх Юго-Восточной Азии. Как сообщает официальный сайт ФИАС, "в будущем году самбо примет участие в Азиатских играх в закрытых помещениях в Таиланде, Играх боевых искусств ФИСУ (Международной федерации университетского спорта) в Екатеринбурге, а в 2023 году самбо станет участником Всемирной Универсиады в Екатеринбурге".

Подтверждено, что чемпионат мира-2021 пройдет в Москве, где в Лужниках строится Международный центр самбо.

А затем все делегаты единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Международной федерации самбо Василия Шестакова и продлили срок его полномочий до ноября 2025 года.

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