Самый маленький кроссовер Toyota обновился и получил версию GR Sport

Вслед за Corolla исполнение GR Sport появилось у субкомпактного кроссовера C-HR. Таким образом компания решила провести минимальное обновление модели.

GR Sport позиционируют как нововведение для кроссовера 2021 модельного года. Исполнение подразумевает чёрный декор фона шильдика, решётки радиатора, окантовку противотуманных фар, а также наличие сплиттера на переднем бампере.

Toyota C-HR GR Sport оснащён 19-дюймовыми колёсными дисками уникального дизайна на шинах Continental Premium Contact 6, задним бампером с другими вставками в нижней части и шильдиками серии.

Toyota C-HR GR Sport можно заказать с салоном, отделанным либо тканью, либо комбинацией кожи и алькантары Конечно же, неотъемлемым элементом спорткаров является руль и рычаги трансмиссии и стояночного тормоза, затянутые в кожу и имеющие прострочку из нити контрастного цвета, - в данном случае красного. Также кроссовер получил накладки на пороги и новую анимацию приборной панели при запуске двигателя.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Но GR Sport не только про стайлинг, кроссоверу изменили настройки подвески и рулевого управления, которые делают поведение C-HR в поворотах и на скорости уверенным и более жёстким, но при этом в компании заявляют, что ездовой комфорт сохранился максимально.

Toyota C-HR 2021 модельного года оснастили обновлённым комплексом помощников Toyota Safety Sense, в который вошли системы помощи избегания столкновения с пешеходами в дневное время и во время проезда перекрёстков.

Список силовых агрегатов остался прежним. Продажи новинки начнутся в январе 2021 года.

В России Toyota C-HR представлен с бензиновыми двигателями мощностью 116 и 148 л.с., оба из которых работают в паре с вариатором. Система полного привода предлагается со 116-сильным мотором. Цены на кроссовер начинаются от 1 942 000 рублей.