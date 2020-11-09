СМИ: "Ювентус" летом может продать Роналду из-за огромной зарплаты

"Ювентус" может продать португальского нападающего Криштиану Роналду ближайшим летом. Туринский футбольный клуб больше не в состоянии оплачивать услуги игрока, сообщает sport.es.

Согласно условиям контракта, 35-летний португалец зарабатывает в "Ювентусе" 31 миллион евро в год. Летом останется один сезон до завершения соглашения, и боссы команды хотят продать Роналду за 100 млн евро.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из мадридского "Реала" и обошелся туринцам в 112 миллионов евро. В составе своего нынешнего клуба форвард провел 94 игры и забил 71 мяч, став двукратным чемпионом Италии. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах и в каждом отличился, несмотря на перенесенный коронавирус - на его счету шесть голов. По данным портала tranfermarkt.com, рыночная стоимость игрока составляет 60 млн евро.