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09.11.2020 13:20
Рубрика: Спорт

СМИ: "Ювентус" летом может продать Роналду из-за огромной зарплаты

Текст: Максим Домчев

"Ювентус" может продать португальского нападающего Криштиану Роналду ближайшим летом. Туринский футбольный клуб больше не в состоянии оплачивать услуги игрока, сообщает sport.es.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Согласно условиям контракта, 35-летний португалец зарабатывает в "Ювентусе" 31 миллион евро в год. Летом останется один сезон до завершения соглашения, и боссы команды хотят продать Роналду за 100 млн евро.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из мадридского "Реала" и обошелся туринцам в 112 миллионов евро. В составе своего нынешнего клуба форвард провел 94 игры и забил 71 мяч, став двукратным чемпионом Италии. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах и в каждом отличился, несмотря на перенесенный коронавирус - на его счету шесть голов. По данным портала tranfermarkt.com, рыночная стоимость игрока составляет 60 млн евро.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду Футбольные трансферы

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