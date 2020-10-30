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Рубрика: Спорт

Роналду вылечился от коронавируса

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA/GREGORIO CUNHA Фото: EPA/GREGORIO CUNHA
Фото: EPA/GREGORIO CUNHA

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду полностью излечился от коронавируса.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В пятницу стало известно, что очередной тест португальского нападающего Криштиану Роналду показал отрицательный результат. Футболист выздоровел и в ближайшее время присоединится к тренировкам туринского клуба, сообщает сайт "Ювентуса".

О болезни Роналду стало известно 13 октября. Тогда он находился в расположении сборной Португалии. Однако игрок не стал оставаться на карантине на родине и, наняв частный самолет, вернулся в Италию, где находился на самоизоляции. При этом он нарушил действующие в стране правила, о чем сообщил министр спорта Италии. Впрочем, пока никакого наказания за это Роналду не понес.

Туринцы в следующем матче 1 ноября встречаются со "Специей", а уже 4 ноября им предстоит матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду Пандемия коронавируса COVID-19

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