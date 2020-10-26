Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил о том, что португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил протокол по противодействию коронавирусу, сообщает Football Italia.

13 октября стало известно о том, что тест Роналду, который находился в расположении сборной Португалии, дал положительный результат. Футболист должен был две недели провести в самоизоляции, однако он вернулся из Португалии в Италию спустя всего 10 дней, использовав для этого частный самолет. Хотя по правилам должен был это сделать спустя 14 дней.

"Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование", - сказал глава минспорта Италии.

Роналду сдал уже три положительных теста на коронавирус. Последний - в минувшее воскресенье. Пока непонятно, когда португалец сможет вернуться к игре за клуб. Также неясно, будет ли он наказан за нарушение протокола.