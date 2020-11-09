Торговля в прямом эфире демонстрирует мощь китайского рынка

"За три минуты было продано товаров на 3,5 миллиона юаней! Сначала я подумал, что это сбой в системе. 3,5 миллиона юаней - это почти годовой объем нашей выручки!" - с волнением сказал продавец красного испанского вина Чжэн Цзюньцзе, выходя из студии прямой трансляции. Предприниматель и представить себе не мог, что, приняв участие в продаже товаров через онлайн-трансляцию вечером 7 ноября, он сможет за несколько минут продать 200 тысяч бутылок красного вина. "Вот это китайский рынок! Вот это мощь!" - воскликнул Чжэн Цзюньцзе.

В тот вечер за три с лишним часа посредством онлайн-трансляции было продано: мороженого на сумму в 3,8 миллиона юаней, духов на 4 миллиона юаней, электрических зубных щеток на 3,2 миллиона юаней и еще масса других товаров. В рамках проходящей в Шанхае импортной ЭКСПО только во время двух онлайн-трансляций Медиакорпорации Китая общий объем средств от продажи превысил 140 миллионов юаней. Китайские пользователи интернета скупили массу товаров из Италии, России, Германии и Франции. Такая активность покупателей в интернете очень удивила многих зарубежных бизнесменов.

Посол России в Китае Андрей Денисов высоко оценил такую форму продажи товаров и назвал ее хорошей возможностью лучше познакомить китайских потребителей с российскими товарами. Посол Испании в Китае Рафаэль Дезкаллар лично принял участие в прямом эфире и познакомил китайских потребителей с культурой питания в Испании.

В Китае стала очень популярна продажа товаров через онлайн-трансляции. В докладе Nielsen - компании, предоставляющей данные и аналитику для наиболее полноценного изучения потребителей и рынков - говорится, что объем продаж товаров через онлайн-трансляции в 2020 году достигнет 961 миллиарда юаней, заняв 10 процентов от общего объема электронной коммерции Китая.

По прогнозу, в ближайшие 10 лет суммарный товарооборот импорта сможет превысить 22 триллиона долларов. 1,4 миллиарда населения страны, 400 миллионов людей со средним уровнем доходов - такой огромный потенциал китайского рынка является самой большой мотивацией бизнесменов со всего мира, принимающих участие в импортной ЭКСПО. Это не только продолжит содействовать росту китайской экономики и повышать уровень жизни китайского народа, но и будет способствовать получению большего объема чистой прибыли.

В активной продаже товаров через онлайн-трансляции мир видит уверенность и надежду на восстановление экономики.