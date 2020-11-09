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09.11.2020 15:05
Рубрика: Легковые авто

Toyota анонсировала новый седан дешевле Camry. Премьера - в ноябре

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

На автосалоне в Гуанчжоу, который открывается 20 ноября 2020 года, компания Toyota представит новую модель, которая встанет на ступень ниже, чем Camry, и будет позиционироваться выше компактного седана Ralink (соразмерен нашей Corolla).

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Известно, что новинка Toyota, тизер которой распространили китайские СМИ, построена на модульной платформе TNGA и имеет длину колёсной базы 2 750 мм. Для сравнения: этот параметр у Ralink составляет 2 700 мм, у Camry - 2 825 мм.

Под капот новой модели прочат двухлитровую "четвёрку", а в парк ней - вариатор.

Предполагается, что новый седан будет выпускаться на двух совместных предприятиях Toyota: с компаниями GAC и FAW. Версии от каждого СП будут иметь ряд отличий, обе, как ожидается, должны быть показаны на грядущем автосалоне.

#Toyota