У диджея угнали монструозный пикап за 350 тысяч долларов

В прошлом году американский диджей Marshmello стал обладателем эксклюзивного трехосного пикапа Hennessey VelociRaptor 6x6.

Этот пикап построен на базе Ford F550, оснащен 600-сильным двигателем, и стоит около 350 тысяч долларов. По габаритам он приближается к КамАЗ. Казалось бы, кто может покуситься на столь экзотический транспорт? Но машину диджея угнали.

Какой-то парень проезжал на велосипеде мимо сервиса Galpin Ford в Лос-Анджелесе, куда VelociRaptor прибыл для очередных доработок. Заметив крутую тачку, парень просто закинул велосипед в кузов, сел за руль и уехал. Полиция заметила пропавшую машину через несколько часов на шоссе в районе Малибу. Началась погоня. В какой-то момент копы попытались развернуть гигантский пикап, ударив в колесо бампером своего Ford Crown Victoria. Не тут-то было - угонщик даже не заметил толчок! Потом в дело пошла лента с шипами, расстеленная поперек дороги - тоже никакого эффекта.

В сети выложена запись, снятая с вертолета, где пикап полчаса колесит по городу, проезжая на красный свет, но полиция не может с ним ничего сделать. В какой-то момент угонщик решил развернуться, и это стало его ошибкой. Пикап просто не вписался в поворот, сшиб фонарный столб и застрял. Угонщику ничего не оставалось, как выйти из машины с поднятыми руками и сдаться.

Исходя из обстоятельств произошедшего, можно предположить, что преступник просто не смог устоять перед соблазном, и решил прокатиться на монструозном пикапе. Полиция подозревает, что в момент совершения преступления он был под воздействием алкоголя или наркотиков. Ну а диджей Marshmello сейчас наверняка потирает руки, радуясь бесплатной рекламе.