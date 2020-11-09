Участники проекта "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора

Участники проекта строительства газопровода "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора UOKiK, который требовал прекратить кредитные соглашения и наложил штраф на компании, участвующие в строительстве трубопровода. Об этом сообщает ТАСС.

9 ноября европейские партнеры "Газпрома" сообщили об обжаловании решения польского регулятора. "Газпром" подал жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение UOKiK в среду, 4 ноября.

"Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", - сказали в Shell. Также и в Uniper сообщили, что компания обжаловала этот штраф.

Аналогичное решение приняли и в OMV: "OMV обжаловала это решение, тем самым заявив, что у него нет никаких правовых оснований", - отметили в пресс-службе компании. В пресс-службе Engie заявили, что "5 ноября 2020 года EEMHS обжаловала это решение".

Еще один партнер "Газпрома" - Wintershall Deа - также сообщил, что компания подала аппеляцию на решение польского регулятора: "Мы можем подтвердить, что мы обжаловали решение Польского управления по конкуренции и защите прав потребителей", - заявили в пресс-службе компании.