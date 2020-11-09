В Грузии власти разгоняют спецтехникой недовольных результатами выборов

В связи с распространением коронавируса с вечера 9 ноября грузинские власти ввели в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти комендантский час. Любое передвижение, на автомобиле или пешком, с 22.00 до 05.00 запрещено, штраф за нарушение составит 600 долларов. Как заявил глава Оперативного штаба Александр Ходжеванишвили, граждане могут получить разовый пропуск на передвижение после 22.00 в случае необходимости. Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что "реакция на любые правонарушения должна быть легитимной и жесткой", а также отметил, что "у переговорного процесса альтернативы нет".

Мнение

Станислав Притчин, Сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт клуба "Валдай":

"В Грузии уличные протесты очень динамичны, причем люди, в них участвующие, часто меняют свои взгляды - на прошлых выборах они голосовали за одних, а на следующих - уже за противоположную сторону. "Единое национальное движение" Саакашвили усилилось в последнее время благодаря нескольким вышедшим из тюрьмы активистам, что способствовало накалу недовольства. На прошедших 31 октября парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта" обеспечила себе, пусть и с использованием мажоритарных округов, большинство мест, что для оппозиции неприемлемо. При этом выборы прошли по новой системе, которой добивалась та же оппозиция. Напомню, в Грузии были внесены поправки в конституцию, согласно которым 120 из 150 депутатов избираются на парламентских выборах по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной. И даже при этом оппозиция третий раз подряд набрала относительно небольшое число голосов.

Теперь, скорее всего, недовольные будут протестовать настолько долго, насколько смогут. Другой вопрос - поможет ли им это. Выборы состоялись, они признаны легитимными, в том числе Западом. Для того чтобы пересматривать результаты, должны быть очень весомые основания, которых пока что не предъявлено.

Между тем о реакции властей на протесты можно судить по-разному. С одной стороны, использование водометов против достаточно мирных демонстрантов можно расценивать как превышение полномочий. С другой - речь идет о том, что меньшинство недовольных результатами выборов пытается силой принудить большинство. Поскольку власть выражает интересы большинства, то применение спецсредств может быть сочтено оправданным.

Что интересно, сейчас в Грузии политизируется угроза коронавируса. Весной заболевание сыграло на руку правящей "Грузинской мечте", которая приняла ряд мер, позволивших взять распространение вируса под контроль и тем заработала дополнительные баллы в глазах населения. Однако осенью ситуация изменилась, и теперь угроза коронавируса рассматривается оппозицией как средство политического давления, несмотря на рост числа случаев инфицирования".