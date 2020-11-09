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09.11.2020 21:43
Рубрика: В мире

"Мечта" и водометы

В Грузии власти разгоняют спецтехникой недовольных результатами выборов
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
В Грузии не прекращаются протесты недовольных результатами выборов в парламент. На них, по предварительным данным правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,23 процента. А блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, получил лишь 27,18 процента. Теперь сторонники оппозиции пытаются оспорить результаты голосования. Для их разгона полиция применила водометы и, по неподтвержденным данным, слезоточивый газ. Пострадали 30 человек.
Для разгона недовольных итогами парламентских выборов грузинская полиция применила водометы. Пострадали 30 человек. Фото: Давид Мдзинаришвили/ ТАСС Для разгона недовольных итогами парламентских выборов грузинская полиция применила водометы. Пострадали 30 человек. Фото: Давид Мдзинаришвили/ ТАСС
Для разгона недовольных итогами парламентских выборов грузинская полиция применила водометы. Пострадали 30 человек. Фото: Давид Мдзинаришвили/ ТАСС

В связи с распространением коронавируса с вечера 9 ноября грузинские власти ввели в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти комендантский час. Любое передвижение, на автомобиле или пешком, с 22.00 до 05.00 запрещено, штраф за нарушение составит 600 долларов. Как заявил глава Оперативного штаба Александр Ходжеванишвили, граждане могут получить разовый пропуск на передвижение после 22.00 в случае необходимости. Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что "реакция на любые правонарушения должна быть легитимной и жесткой", а также отметил, что "у переговорного процесса альтернативы нет".

Мнение

Станислав Притчин, Сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт клуба "Валдай":

"В Грузии уличные протесты очень динамичны, причем люди, в них участвующие, часто меняют свои взгляды - на прошлых выборах они голосовали за одних, а на следующих - уже за противоположную сторону. "Единое национальное движение" Саакашвили усилилось в последнее время благодаря нескольким вышедшим из тюрьмы активистам, что способствовало накалу недовольства. На прошедших 31 октября парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта" обеспечила себе, пусть и с использованием мажоритарных округов, большинство мест, что для оппозиции неприемлемо. При этом выборы прошли по новой системе, которой добивалась та же оппозиция. Напомню, в Грузии были внесены поправки в конституцию, согласно которым 120 из 150 депутатов избираются на парламентских выборах по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной. И даже при этом оппозиция третий раз подряд набрала относительно небольшое число голосов.

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Теперь, скорее всего, недовольные будут протестовать настолько долго, насколько смогут. Другой вопрос - поможет ли им это. Выборы состоялись, они признаны легитимными, в том числе Западом. Для того чтобы пересматривать результаты, должны быть очень весомые основания, которых пока что не предъявлено.

Между тем о реакции властей на протесты можно судить по-разному. С одной стороны, использование водометов против достаточно мирных демонстрантов можно расценивать как превышение полномочий. С другой - речь идет о том, что меньшинство недовольных результатами выборов пытается силой принудить большинство. Поскольку власть выражает интересы большинства, то применение спецсредств может быть сочтено оправданным.

Что интересно, сейчас в Грузии политизируется угроза коронавируса. Весной заболевание сыграло на руку правящей "Грузинской мечте", которая приняла ряд мер, позволивших взять распространение вируса под контроль и тем заработала дополнительные баллы в глазах населения. Однако осенью ситуация изменилась, и теперь угроза коронавируса рассматривается оппозицией как средство политического давления, несмотря на рост числа случаев инфицирования".

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